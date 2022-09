Lewis Hamilton (Mercedes/4.): «Reihe 1 lag drin!»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton deutet an, dass er in Zandvoort die Chance auf seine 104. Pole-Position hatte. Dann aber kam eine gelbe Flagge wegen des Drehers von Sergio Pérez.

Hat ausgerechnet Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez in den Niederlanden Mercedes die Chance auf mindestens einen Platz in Startreihe 1, wenn nicht gar auf die Pole gekostet? Wenn es nach Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton geht, dann ist das so.

Lewis Hamilton und George Russell haben im Qualifying auf dem Zandvoort Circuit die Startplätze 4 und 6 erobert, aber der siebenfache Champion Hamilton sagt: «Wenn da nicht die gelbe Flagge wegen Checo gewesen wäre, dann hätten wir bis in Reihe 1 vordringen können.»

Hamilton will nicht von einer entgangenen Pole-Position sprechen, aber wenn wir uns ansehen, dass der Abstand zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc nur 21 Tausendstelsekunden betragen hat, dann hätten die Silbernen folgerichtig dort vorne mitmischen müssen.

Hamilton weiter: «Generell ist unser Speed hier wirklich positiv. Es ist uns auf dieser Strecke gelungen, den Rückstand auf die Spitze markant zu verringern, und wenn uns das auch im Renntrimm gelingt, dann wäre das wirklich der Hammer.»



Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat bereits angekündigt: «Ich gehe am Sonntag von einem Dreikampf aus, Mercedes wird da vorne mitmischen.»



Lewis Hamilton will nicht zu viele Begehrlichkeiten wecken, gibt aber zu: «Ich bin sehr optimistisch fürs Rennen, auch wenn ich davon ausgehe, dass Überholen hier eine knifflige Sache werden wird.»



«Ich habe im freien Training keinen Dauerlauf gemacht, aber George hat das getan, und das hat bei ihm sehr gut ausgesehen. Heute Samstag hat sich mein Mercedes wirklich stark angefühlt, und ich glaube, ich hätte schneller fahren können. Ich hoffe, wir können diesen Schwung in einen Podestplatz umsetzen. Das ist mein Ziel.»





Qualifying, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,342 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,363

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,434

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,648

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,077

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,147

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,174

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:11,442

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11,428

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,512

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,605

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:11,613

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:11,704

15. Alexander Albon (T), Williams, 1:11,802

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11,961

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,081

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,319

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,391

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:13,353