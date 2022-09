Niederlande-GP im Live-Ticker: Sonderfall Zandvoort 04.09.2022 - 10:01 Von Mathias Brunner

© LAT Charles Leclerc, Max Verstappen und Carlos Sainz © LAT Pirelli-Rennchef Mario Isola © Pirelli Die Pirelli-Mischungen für Zandvoort Zurück Weiter

Vor dem Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort: Pirelli-Rennchef Mario Isola sagt, wieso die Fahrer mit den härtesten Reifenmischungen ausrücken und was an der Nordsee besonders zu beachten ist.