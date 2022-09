Max Verstappen: «Ich wusste – jetzt wird es hart!»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erobert beim Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort seinen 30. Sieg in der Königsklasse. Der 24-jährige sagt nach dem Rennen: «Wir haben immer kühlen Kopf bewahrt.»

Die Verstappen-Festspiele in Zandvoort enden wie von den meisten Fans erhofft mit einem Sieg des Lokalhelden, «aber sie haben uns wirklich alles in den Weg geworfen, was sie konnten», wie der Red Bull Racing-Star sagte, nach seinem zehnten Saisonsieg sagte. So viele Siege reichten ihm 2021 zum WM-Titel. 13 Saisonsiege, das ist der F1-Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel.

Der 24-jährige Niederländer erobert seinen 72. Podestplatz in der Formel 1, er liegt in der WM nun 109 Punkte vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Erstmals in seiner Karriere hat Max zum vierten Mal in Folge einen Grand Prix gewonnen. Für Red Bull Racing ist es der 86. Sieg in der Formel 1.

Max Verstappen hat in diesem Jahr nun gewonnen in Saudi-Arabien, in der Emilia-Romagna, in Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien sowie beim Heim-GP in Zandvoort. In dieser Form ist der zweite WM-Titel für Supermax nur noch eine Frage der Zeit.

Natürlich ist der zweifache Zandvoort-Sieger überglücklich: «Das war keine so einfache Sache wie vor einer Woche in Belgien. Wir mussten uns diesen Sieg hart erkämpfen, und einige Male im Rennen sah es nicht so aus, als würden wir am Ende vorne liegen.»



«Was mich wirklich freut: In komplexen Situationen mit virtuellen Safety-Car-Phasen oder echten SC-Phasen hat mein Team immer kühlen Kopf bewahrt, da sind strategisch immer die richtigen Entscheidungen getroffen worden.»



«Zum Schluss auf weichen Reifen war das Auto wirklich traumhaft zu fahren. Ich hatte einen tollen Re-Start und konnte Hamilton sofort überholen. Da hatte ich ein gutes Gefühl, dass ich das nach Hause fahren kann.»



Hand aufs Herz: Hat Max nicht zwischendurch am Sieg gezweifelt? Verstappen weiter: «Es gab eine Phase im Rennen, da wusste ich – wenn jetzt nichts Aussergewöhnliches passiert, dann muss ich an den Kerlen da vorne vorbeikommen, und einfach wird das nicht. Aber die Gelb- und SC-Phasen haben alles geändert.»



Max Verstappen war in den entscheidenden Phasen an diesem Wochenende der schnellste Mann auf der Bahn, aber er hatte dieses Mal auch das Glück des Tüchtigen. Es hätte leicht anders kommen können.



Verstappen, in der ewigen Siegerliste jetzt nur noch einen Erfolg hinter Nigel Mansell: «Mein Auto war wunderbar ausbalanciert. Und wir konnten den Windschatten gut nutzen, wie beim Überholmanöver gegen Lewis, auch ohne Heckflügelhilfe.»



«Ein Heimsieg, das ist einfach etwas ganz Besonderes. Aber das war wirklich nicht einfach heute. Ein unglaubliches Wochenende, ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft und freue mich wahnsinnig, dass wir den Fans hier so etwas bieten konnten.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4