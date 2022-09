Charles Leclerc (Ferrari/3.): Pessimismus vor Monza

Der Monegasse Charles Leclerc hat beim Grossen Preis der Niederlande auf dem Zandvoort Circuit den dritten Rang errungen. Der Ferrari-Fahrer wirkt geknickt: «Mehr war an diesem Tag nicht zu machen.»

Zum 19. Mal klettert Charles Leclerc in der Formel 1 aufs Siegerpodest, so wie vor ihm die Rennlegenden Dan Gurney oder Mario Andretti. Aber aus dem bitter notwendigen vierten Sieg 2022, um gegen Max Verstappen Boden gut zu machen, ist wieder nichts geworden. Dabei war Leclerc nach dem Qualifying noch so optimistisch gewesen.

Schlimmer noch: Jetzt stehen Ferrari auch Lewis Hamilton und George Russell in den immer stärker werdenden Mercedes vor der Sonne. Rang 3 beim Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort, darüber sagt Charles: «Wir müssen damit zufrieden sein, denn unter diesen Umständen war heute nicht mehr zu machen.»

Im Anschluss ans Rennen und vor der Siegerzeremonie war Leclerc zu beobachten, wie er einige Momente für sich hatte. Sein Gesicht sagte alles: So sieht ein Formel-1-Fahrer aus, der weiss, dass der WM-Zug abgedampft ist. Vor allem gegen eine so starke Kombination wie Max Verstappen und Red Bull Racing, die kaum Fehler machen.

Nach seinem 95. Grand Prix berichtet der fünffache GP-Sieger Leclerc: «Wir müssen ehrlich zugeben – wir waren nicht schnell genug. Wir müssen unseren tollen Speed vom ersten Teil der Saison wiederfinden, der ist ein wenig verloren gegangen, vor allem im Rennen.»



«Mir ist nicht ganz klar, wie das passieren konnte. Bei allen Teams läuft natürlich die Entwicklung auf Volldampf, aber wir sind zurückgefallen. Nicht so sehr in der Qualifikation, aber ganz sicher im Renntrimm.»



«Nun haben wir es, im Gegensatz zum ersten WM-Teil, auch noch mit Mercedes zu tun. Ich bin verblüfft, welch flottes Tempo Mercedes vor allem auf harten Reifen anschlagen konnte. Unser Abstand zu Max war ungefähr wie erwartet, aber Mercedes hat Boden gutgemacht, keine Frage.»



Was dürfen die Tifosi für den Heimauftritt von Ferrari in Monza erwarten? Charles antwortet: «Auf dem Papier ist Monza für uns nicht die beste Bahn, wie ich das schon in Belgien angekündigt hatte. Ich weiss, dass die Fans hinter uns stehen werden, aber unsere Aufgabe in Italien wird schwieriger als hier in Zandvoort.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4