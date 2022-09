Mick Schumacher: So verschenkt Haas Punkte-Chancen

Mick Schumacher hat in dieser Saison einige Fehler gemacht. Aber in Zandvoort war ein Defekt beim Boxenstopp vorrangiger Grund, wieso der Deutsche die gute Ausgangslage nach dem Training nicht nutzen konnte.

Und wieder sind Haas und Mick Schumacher leer ausgegangen, in Zandvoort nun schon das vierte Mal in Folge. Dabei war die Ausgangslage mit der achtbesten Quali-Zeit für Schumi wirklich gut gewesen.

Was ist schiefgelaufen? Schumacher ging auf mittelharten Reifen ins Rennen und verlor schon in der Anfangsphase Plätze. In Runde 13 kam Mick für einen zweiten Satz mittelharter Pirelli-Walzen an die Box, und dann ging leider etwas schief. Mick verlor entscheidend Zeit, weil es am vorderen Wagenheber einen Defekt auftrat, und der Wagen liess sich deswegen nicht normal zurück auf den Boden stellen. Wertvolle Sekunden verstrichen.

#Später holte Mick in Runde 34 harte Reifen ab und wollte damit eigentlich ins Ziel fahren. Doch die virtuelle Safety-Car-Phase und dann eine richtige SC-Phase warf die Planung vieler Teams über den Haufen. Mick holte sich weiche Reifen ab und fuhr damit ins Ziel. Leider war das nur Rang 13.



Nach dem Grand Prix stellte sich Mick Schumacher mustergültig vor sein Team. Auf die Frage, ob ihn nicht der verpatzte Stopp WM-Punkte gekostet habe, bleibt der Haas-Fahrer sehr diplomatisch: «Eventuell. Solche Sachen können wir nicht kontrollieren. So etwas passiert in der Formel 1 – hier ist alles am Limit. Der Fahrer oder das Material, manchmal versagt halt was.»



Schumacher versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren. «Das Duell mit Sebastian Vettel hat viel Spass gemacht. Wir sind durch drei oder vier Kurven Rad an Rad gefahren. Ich habe wieder viel von ihm lernen können. Er zeigt mir immer einige Tricks, die er so auf Lager hat. Hoffentlich kann ich die auch mal anwenden. Jetzt müssen wir es eben schaffen, in den kommenden Rennen unter die Top-Ten zu kommen.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4