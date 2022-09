Christian Horner: «Das hat mich wirklich beeindruckt»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich in Zandvoort über den Heimsieg von Max Verstappen und verreit nach dem Rennen, was er von Mercedes erwartet hatte und wie er die WM-Situation einschätzt.

«Es ging letztlich darum, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen», fasste Christian Horner nach dem 15. Kräftemessen der Saison zusammen. Der Red Bull Racing-Teamchef hatte allen Grund, in Zandvoort mit der Sonne um die Wette zu strahlen, denn Max Verstappen machte im Rennen alles richtig und holte sich den ersehnten Heimsieg.

Dieser war gar nicht einfach zu erobern, wie Horner betonte: «Es war ein hartes Rennen mit den virtuellen Safety-Car-Phasen und dem Safety-Car am Ende. Es war speziell am Ende knifflig, Max an die Box zu holen, was ihn hinter die beiden Mercedes warf. Aber es war entscheidend, auf dem richtigen Reifen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und am Ende ging auch alles schön auf.»

Mit Blick auf die Strategie der silbernen Konkurrenz, die sich entschied, bei der letzten Gelbphase George Russell an die Box zu holen – und damit den Weg für einen schnellen Angriff auf Lewis Hamilton frei zu machen, erklärte der Brite: «Ich dachte, dass sie beide Fahrer auf der Strecke halten würden, damit George dafür sorgen kann, dass Max aufgehalten wird.»

«Aber Max war auf den frischeren Reifen unterwegs und hat seinen Job dann auch schnell erledigt und ihn überholt», ergänzte Horner, der auch lobte: «Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie Max ins Rennen gegangen ist. Das hier ist ein Tollhaus, doch er war von Anfang an und bis zum Fallen der Zielflagge fokussiert.»

Mit Blick auf die WM erklärte der 48-Jährige bescheiden: «Wir sind in einer grossartigen Position, und wahrscheinlich müssten wir uns anstrengen, um die Führung noch zu verlieren. Aber es ist noch nichts geklärt, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist. Unsere Herangehensweise ist seit jeher, ein Rennen nach dem anderen zu nehmen. Beim nächsten GP werden wir also mit der gleichen Konzentration antreten und den gleichen Aufwand betreiben.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4