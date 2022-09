Schumacher zu Ferrari: Kann es nicht mehr verstehen

Ferrari bekam nach den neuerlichen Fehlern beim 15. Saisonrennen in Zandvoort mal wieder jede Menge Kritik ab. Auch von den Sky-Experten Ralf Schumacher und Nico Rosberg.

Auf eine Sache ist in dieser Formel-1-Saison fast zu 100 Prozent Verlass: Bei Ferrari geht immer etwas schief. Beim 15. Saisonrennen in Zandvoort war es beim Boxenstopp von Carlos Sainz.

Da fehlte beim ersten Stopp des Spaniers der linke Hinterreifen, wodurch Sainz 12,7 Sekunden lang stand und viel Zeit verlor. Eine Fünf-Sekunden-Strafe kam später noch obendrauf, weil er nach einem Stopp vor den Alpine von Fernando Alonso herausgelassen wurde. - Unsafe Release.

Die TV-Experten können es nicht fassen. «Selbst Formel-2- oder Formel-3-Teams machen einen besseren Job bei der Strategie und bei ihren Boxenstopps als Ferrari. Das ist doch nicht möglich», sagte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei Sky.

«Nicht nur der Boxenstopp ist daneben gegangen: Der Reifen hat gefehlt, die Wheelgun lag im Weg und er wurde rausgelassen. Ich kann es langsam nicht mehr verstehen», sagte Rosbergs Sky-Kollege Ralf Schumacher.

Auch, wenn es ein tolles Team sei, so der frühere Formel-1-Pilot: «Es werden zu viele Fehler gemacht. Dazu keine Konsequenzen - es scheint sich in Italien nichts geändert zu haben», so Schumacher.

Er sprach Teamchef Mattia Binotto anschließend auf Patzer wie den bei Sainz an. Binotto verwies darauf, dass man sich die Saison insgesamt angucken solle, da gebe es auch Positives, so der Italiener.

«Wir haben ein gutes Auto zurückgebracht, das konkurrenzfähig ist. Wir haben nun Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen. Dazu sind wir in der Lage und wir wollen ein gutes Auto für die nächste Saison. Es sind immer kleine Schwierigkeiten, die auftreten, und dann zur Sprache kommen. Das muss man auch in den Griff bekommen. Das werden wir und es ist ein tolles Team, welches das kann», sagte Binotto.

Zum besagten Stopp, bei dem ein Reifen fehlte, meinte er «Wir fällten die Entscheidung zu spät, da blieb keine Zeit mehr, um zu reagieren. Aber wie gesagt, all das müssen wir korrigieren. Aber diese Dinge kann man leichter aus der Welt schaffen. Sicherlich sollte das nicht passieren, aber ich bin mir sicher, dass wir in dieser Hinsicht in Zukunft stärker sein können. Ich mach mir darüber weniger Sorgen als über das Tempo des Autos.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4