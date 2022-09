Ricciardo, Piastri und Webber nach Chaos: Aussprache!

Eigentlich ist Daniel Ricciardo bewusst, dass sein Aus bei McLaren nichts Persönliches ist. Trotzdem gab es zwischen Ricciardo, Mark Webber und Oscar Piastri eine Art Aussprache.

Mark Webber hat als Manager von Oscar Piastri alles dafür getan, um seinen Schützling in die Formel 1 zu bringen. Das ist sein Job. Piastri hat nun grünes Licht für seinen Job bei McLaren bekommen. Dass er dort ausgerechnet seinen und Webbers Landsmann Daniel Ricciardo ersetzte, gehört zu der bitteren Ironie des manchmal unerbittlichen Formel-1-Geschäfts.

Auch wenn es zwischen den drei Australiern eigentlich kein böses Blut gab, kam es in Zandvoort zu Gesprächen. So ging Webber zum Beispiel auf Ricciardo zu, Webber war für Channel4 in den Niederlanden.

«Ich habe das Gefühl, dass er das nicht musste, aber er hatte das Gefühl, dass er sich in gewisser Weise entschuldigen und sehen wollte, wie es mir geht», sagte Ricciardo.

«Ich weiß, wie dieser Sport ist, es ist nichts Persönliches, aber er wollte sichergehen, dass ich das weiß und verstehe und dass es mir gut geht», so Ricciardo weiter.

Webber fühle sich sehr schlecht, weil die Sache so gelaufen sei und weil die Medien so viel darüber berichtet hätten, so Ricciardo: «Deshalb war es natürlich schön, mit ihm zu sprechen.»

Ricciardo selbst sprach laut Speedcafe auch mit Piastri, «nur um sicherzugehen, dass es keine schlechten Gefühle gibt». Denn Ricciardo hat für den 21-Jährigen Verständnis.

«Er versucht, in die Formel 1 zu kommen. Dieser Moment sollte wirklich groß für ihn sein, ich will es nicht zu einer schlechten Situation für ihn machen. Das war's, es ist nichts Persönliches. Das war alles, was wir besprochen haben, und ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ich möchte, dass er eine gute Zeit in der Formel 1 hat. Es sind einfach die Umstände und so ist es nun mal, aber ich mag Mark natürlich immer noch sehr und respektiere ihn.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4