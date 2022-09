Formel 1 in Zandvoort: Max Verstappen erlegt Hamilton

Max Verstappen wird nach seinem zehnten Saisonsieg beim Heimrennen in Zandvoort von den Medien ausgiebig gefeiert. In England ist das Mitleid mit Lewis Hamilton groß.

Die Niederlande verneigt sich nach dem Heimsieg vor Max Verstappen. «Verstappen, das Phänomen, das Tausenden Glück schenkt. Es ist, als ob der Papst zu einem Gottesdienst erscheint. Er alleine hat der niederländischen Sportlandschaft ein anderes Gesicht gegeben», schrieb De Volkskrant.

Und NRC meint: «Max Verstappen hatte etwas Glück, aber vor allem zeigte er, dass es in diesem Augenblick keinen besseren Piloten in der Formel 1 gibt.»

ENGLAND

Daily Mail: Lewis Hamilton ließ die stärkste Schimpftirade seiner Formel-1-Karriere hören. Platz vier war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Fehlleistung seines Kommandostandes, sie machten ihn zur leichten Beute, sie schickten ihn ohne Knarre in ein Duell.

Guardian: Diese Saison ist eine anstrengende Plackerei für Lewis Hamilton, die Arbeit mit seinem widerspenstigen Mercedes eine Sisyphus-Aufgabe. Seine Frustration und Enttäuschung ist greifbar, und in Zandvoort wurde die Last einfach zu schwer, als sein Team ihn zappelnd und machtlos auf der Strecke ließ.

Telegraph: Lewis Hamilton wurde die bislang beste Chance der Saison auf einen Sieg genommen. Vielleicht hätte er ihn nicht geholt, er hätte aber in jedem Fall darum kämpfen können.

NIEDERLANDE

Trouw: Die Max-Mania war noch einmal größer als im vergangenen Jahr. In diesem Wahnsinn blieb der Held unberührt und kaltblütig.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Talentiert und mit Glück auf seiner Seite: Verstappen hat den WM-Titel bereits in der Tasche.

Corriere dello Sport: Es ist schwierig, die passenden Adjektive für Verstappen zu finden. Perfekt, außerordentlich, exzellent. Und - zumindest in dieser Phase - unbesiegbar.

Tuttosport: Monza wird eine Antwort auf die vielen noch offenen Fragen Ferraris geben. Das Team aus Maranello kämpft um seine Konkurrenzfähigkeit, gegen Verstappens Überlegenheit ist jedoch wenig zu machen.

Corriere della Sera: Verstappen siegt in Zandvoort mit einem Erfolgshunger, der an den besten Schumacher erinnert - in den Zeiten, in denen er bereits im August den WM-Titel in der Hand hatte.

La Repubblica: Der Marsmensch Verstappen siegt in seiner Heimat und wird zum Helden von 300.000 Fans, die drei Tage lang Zandvoort belagern. Vor ihm verschwinden die Rivalen Ferrari und Mercedes.

SPANIEN

As: Verstappen erlegt Hamilton, auch Leclerc fand nicht den Rhythmus, um den Weltmeister zu beunruhigen.

Sport: Verstappen erobert seinen zehnten Saisonsieg und streichelt schon mal den WM-Pokal. Ein erneutes Fiasko von Ferrari mit Carlos Sainz. Die Frage ist jetzt nur, wann Verstappen seinen zweiten WM-Titel einfahren wird.

El Mundo Deportivo: Verstappen gewinnt im Stile eines Weltmeisters, er nähert sich konkurrenzlos dem zweiten Titel.