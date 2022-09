Rosberg zu Piastri: Vernichtendes Urteil über Alpine

Alpine hat Oscar Piastri an McLaren verloren. Der Rennstall gab dabei keine gute Figur ab. Kritik gab es deshalb unter anderem von Nico Rosberg.

Ein großes Thema beim Rennwochenende in Zandvoort war die Personalie Oscar Piastri. Das FIA-Schiedsgericht für Vertragsangelegenheiten entschied am Freitag: Alpine muss das Toptalent ziehen lassen, der Vertrag mit McLaren ist gültig.

Bedeutet für Alpine: Der Rennstall hat einen Fahrer, den er seit 2020 ausgebildet hat, an einen Konkurrenten verloren. Alpine hatte einen undatierten und nicht unterschriebenen Vertragsentwurf für Piastri eingereicht, in dem Rechtsstreit waren die Franzose damit chancenlos. «Alpine hat da wirklich einen schlechten Job gemacht», sagte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei Sky Sports F1.

«Es ist wirklich unglaublich, dass ein so hochkarätiges Team es so schlecht hinbekommen hat. Dass so viele Millionen in Piastris Karriere investiert wurden, um ihn dann nicht vertraglich zu binden, so dass er weggeht und ein Angebot von McLaren annimmt. Das ist wirklich sehr, sehr hart.»

Lob gab es von Rosberg für das Management von Piastri um Mark Webber, das «hat großartige Arbeit geleistet. Sie haben ihm einen tollen Platz in der Formel 1 bei McLaren verschafft - das ist großartig, erstaunlich.»

Ein Selbstläufer wird die Königsklasse aber nicht, vor allem angesichts des starken McLaren-Teamkollegen Lando Norrios.

«Nichtsdestotrotz wird es für Oscar schwer werden, dort gut abzuschneiden. Lando [Norris] ist Weltklasse. Es wird nicht einfach für ihn sein, auf Anhieb besser abzuschneiden als Daniel Ricciardo im Moment, das bleibt abzuwarten», sagte Rosberg.

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4