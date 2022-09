Danner: «Wer soll Verstappen einholen? Kein Mensch!»

Die ersten Rechenschieber wurden schon längst herausgeholt: Wann wird Max Verstappen Weltmeister? Nicht nur für Christian Danner ist die Sache klar.

310 Punkte hat Max Verstappen nach seinem zehnten Saisonsieg auf dem Konto. Der Vorsprung auf die punktgleichen Charles Leclerc und Sergio Perez – 109 Zähler. Verstappens Form? Beeindruckend. Damit stellt sich im Grunde nur noch die Frage, wann Verstappen den Titel holen wird.

«Die Vorentscheidung ist längst passiert. Verstappen ist de facto Weltmeister. Es dauert noch ein bisschen, bis er es auch rein rechnerisch ist. Wer soll den Niederländer denn noch einholen? Kein Mensch», sagte Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner bei Sport1.

Mercedes schwächele immer noch ein bisschen, Ferrari baue immer wieder neue Fehler ins System hinein und sei auch vom Speed her nicht ganz dabei, so Danner: «Bei Red Bull wird man relativ bald die Champagnerflaschen kaltstellen dürfen.»

Verstappen selbst weiß natürlich auch, dass schon etwas ganz Wildes passieren muss, damit er seinen zweiten Titel nicht holt.

Und Verstappen weiß auch, dass er in absoluter Topform ist, aber auch das Auto liefert. Trotzdem: Es gibt bekanntlich immer auch einen zweiten Piloten in dem titelfähigen Auto, und Perez ist schon länger komplett chancenlos gegen Verstappen.

«So ist das eben in der Formel 1. Das Auto ist superwichtig, aber ich denke, wenn man ein außergewöhnlicher Fahrer ist, wie es Lewis natürlich auch ist, dann macht man auch in sehr entscheidenden Rennen einen Unterschied zu seinem Teamkollegen», so Verstappen.

«Ich denke zum Beispiel, dass er sich in der Türkei besonders hervorgetan hat, als es sehr rutschig war - er ist einfach ruhig geblieben und hat keine Fehler gemacht. Am Ende gewinnt man ein solches Rennen, und das ist es, was gute Fahrer letztendlich ausmacht», so Verstappen. «Ja, das Auto ist in der Formel 1 sehr dominant, aber zwischen den Teamkollegen kann natürlich nur einer gewinnen, und das ist der Punkt, an dem man den Unterschied machen muss.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4