Lewis Hamilton: Fehler beim Restart in Zandvoort

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hatte nach der Safety-Car-Phase in Zandvoort keine Chance gegen Max Verstappen, der gleich an ihm vorbeizog. Das lag an einem Fehler, wie der siebenfache Weltmeister gestand.

Wenige Runden vor dem Fallen der Zielflagge in Zandvoort führte noch Lewis Hamilton das Rennen an. Doch als die Safety-Car-Phase zu Ende war, die Valtteri Bottas mit dem Abstellen seines Alfa Romeo auf der Strecke ausgelöst hatte, dauerte es nur wenige Augenblicke, bis Max Verstappen die Führung übernahm.

Der Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich den Rennsieg, während Hamilton noch hinter seinen Teamkollegen George Russell und Ferrari-Pilot Charles Leclerc zurückfiel, weil er es verpasst hatte, die Safety-Car-Phase für einen Reifenwechsel zu nutzen – im Gegensatz zu Verstappen und Russell, die damit leichtes Spiel hatten.

Dass der spätere Rennsieger am Mercedes-Star vorbeikam, lag aber nicht nur an den frischeren Reifen. Hamilton gestand nach dem Rennen, dass er zu spät in den Rennmodus geschaltet hatte. «Ich hatte aber in den Rennmodus gewechselt, als ich auf der Geraden war, doch der Speed von Red Bull Racing war einfach zu hoch.»

Auf die Frage, warum er nicht wie die Konkurrenten auf die weichen Reifen wechselte, hatte der Brite keine Antwort: «Ich weiss nicht, am Morgen hatten wir noch über das Risiko einer 1-Stopp-Strategie gesprochen. Wir sprachen nicht darüber, was wir tun, wenn 20 Runden vor dem Ende noch eine Safety-Car-Phase kommt. Ich habe mich einfach an die Anweisung des Teams gehalten, und ich dachte, dass keiner mehr einen Stopp einlegen würde.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4