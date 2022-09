Italien-GP im Live-Ticker: Die Ferrari-Fans träumen

Der Monegasse Charles Leclerc dämpft die Erwartungen der Tifosi, was das Heimspiel in Monza angeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und wer weiss, was bei einem verrückten Grand Prix von Italien passiert.

2019 schwebte Charles Leclerc auf Wolke 7. Er hatte in Belgien seinen ersten Grand Prix gewonnen, und nur eine Woche später doppelte er in Monza nach – Heimsieg für Ferrari! Die Tifosi waren ganz aus dem Häuschen.

Drei Jahre später ist alles ein wenig anders. Wir haben eine andere Rennwagen-Generation, und das Rennen auf dem ebenfalls schnellen Kurs von Spa-Francorchamps hat gezeigt – Red Bull Racing kommt auf solchen Strecken derzeit besser zurecht als Ferrari.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc dämpft daher die Erwartungen der treuen Tifosi: «Monza ist eine Hochgeschwindigkeitsbahn, das kommt uns leider nicht entgegen. Wir müssen unseren tollen Speed vom ersten Teil der Saison wiederfinden, der ist ein wenig verloren gegangen, vor allem im Rennen.»

«Mir ist nicht ganz klar, wie das passieren konnte. Bei allen Teams läuft natürlich die Entwicklung auf Volldampf, aber wir sind zurückgefallen. Nicht so sehr in der Qualifikation, aber ganz sicher im Renntrimm.»



«Nun haben wir es, im Gegensatz zum ersten WM-Teil, auch noch mit Mercedes zu tun. Ich bin verblüfft, welch flottes Tempo Mercedes vor allem auf harten Reifen anschlagen konnte. Unser Abstand zu Max war ungefähr wie erwartet, aber Mercedes hat Boden gutgemacht, keine Frage.»



Aber die Tifosi klammern sich ans Prinzip Hoffnung: Sollte es einen verrückten Grand Prix geben, so wie 2020, als Pierre Gasly sensationell für AlphaTauri gewann, dann ist vielleicht Charles Leclerc oder Carlos Sainz zur Stelle. Und jetzt mal ehrlich – vor dem GP-Wochenende 2021 in Monza hätten wir jetzt auch nicht mit einem McLaren-Doppelsieg gerechnet.



Kein Rennstall hat im Parco di Monza so oft gewinnen können wie Ferrari. Im Rahmen der Formel-1-WM kommt Ferrari auf 19 GP-Erfolge, der zweiterfolgreichste Hersteller ist McLaren mit elf Siegen.





Siege von Ferrari in Monza

2019 Charles Leclerc (MC)

2010 Fernando Alonso (E)

2006 Michael Schumacher (D)

2004 Rubens Barrichello (BR)

2003 Michael Schumacher (D)

2002 Rubens Barrichello (BR)

2000 Michael Schumacher (D)

1998 Michael Schumacher (D)

1996 Michael Schumacher (D)

1988 Gerhard Berger (A)

1979 Jody Scheckter (ZA)

1975 Clay Regazzoni (CH)

1970 Clay Regazzoni (CH)

1966 Ludovico Scarfiotti (I)

1964 John Surtees (GB)

1961 Phil Hill (USA)

1960 Phil Hill (USA)

1952 Alberto Ascari (I)

1951 Alberto Ascari (I)



Wie sich Ferrari in Qualifying und Rennen schlagen wird, verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, aber natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Italien-GP im Fernsehen

Freitag, 9. September

07.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

10.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

11.20 Sky Sport F1 – Warm up – Das Motorsport Spezial

11.45 Sky Sport F1 – F1: Rennen 2008 in Monza

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

13.50 ORF1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

14.00 Erstes Training

16.10 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

16.45 ORF1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

17.00 Zweites Training

19.10 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Die Saison 2021



Samstag, 10. September

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: The New Generation

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

11.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

12.50 ORF1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

13.00 Drittes Training

14.30 Sky Sport F1 – Legends of F1 – Ayrton Senna

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Sonntag, 11. September

06.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

09.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

11.20 Sky Sport F1 – Warm up – Das Motorsport Spezial

12.35 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Monza

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF1 – F1 News

14.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Italien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome: Grosser Preis von Italien

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung