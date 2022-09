Mick Schumacher: «Es wird ein hartes Wochenende» 07.09.2022 - 08:51 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Mick Schumacher

In Monza erwartet Mick Schumacher eine Strecke, deren Charakteristik nicht so gut zu den Stärken seines Dienstwagens passt. Der Deutsche erklärt, was er am Highspeed-Kurs besonders mag.