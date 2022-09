Italien-GP, Monza: Fernando Alonso wie Kimi Räikkönen

Fernando Alonso wird in Monza den 349. GP-Einsatz seiner Karriere bestreiten und damit den Rekord von Kimi Räikkönen erreichen. Das freut ihn zwar, zu viele Gedanken will er darauf aber nicht verschwenden.

Dass Fernando Alonso auch mit 41 Jahren noch nicht ans Aufhören denkt, hat er schon mehrmals betont. Der zweifache Weltmeister hat auch keinen Grund, seine beachtliche GP-Karriere zu beenden, schliesslich verfügt er immer noch über den nötigen Speed. Und mit diesem will er in in dieser Woche in Italien glänzen – auch weil in Monza einen besonderen Meilenstein erreicht.

Denn der ebenso stolze wie schnelle Spanier wird seinen 349. GP-Einsatz bestreiten – und damit den Rekord von Kimi Räikkönen einstellen. Dazu sagt er: «Es ist ein schöner Erfolg und natürlich grossartig, am Sonntag mit Kimi bei den meisten Rennstarts in der Formel 1 gleichzuziehen.»

Alonso relativiert aber auch gleich: «Ehrlich gesagt versuche ich aber, nicht zu sehr an die Rekorde zu denken und mich auf das Rennen zu konzentrieren. Sicherlich ist es ein schöner Erfolg, auf den ich vielleicht zurückblicken und über den ich mich freuen werde. Aber solange ich noch Rennen fahre, denke ich nicht darüber nach. Ich möchte jedes Rennwochenende geniessen und das Beste daraus machen.»

Auf das 16. Kräftemessen auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park freut sich der 32-fache GP-Sieger besonders. Er weiss: «Bei den italienischen Fans komme ich immer gut an, weil ich in der Vergangenheit bei Ferrari war. Ich habe dort zweimal gewonnen und stand auch mehrmals auf dem Podium. Die Strecke ist aufregend und Überholmanöver sind möglich, also werden wir am Sonntag viel Action sehen. Ich hoffe, dass wir unsere Punktejagd fortsetzen können.»

