Jacques Villeneuve: Nach Monza-GP im Alpine-Renner!

Im Anschluss ans GP-Wochenende von Monza schlüpft der Kanadier Jacques Villeneuve (51) in einen Formel-1-Renner von Alpine. Der Weltmeister von 1997 sass letztmals vor 16 Jahren in einem modernen GP-Renner!

Das lässt sich der Kanadier Jacques Villeneuve nicht entgehen: Nach dem kommenden Grand-Prix-Wochenende von Monza erhält der 51-Jährige die Gelegenheit, einen 2021er Alpine A521-Rennwagen zu fahren. Es wird das erste Mal sein seit seinem letzten Grand Prix in Hockenheim 2006, dass der Weltmeister von 1997 einen aktuellen GP-Rennwagen bewegt. Seither ist Villeneuve durchaus Formel 1 gefahren, aber es handelte sich um frühere Autos, wie etwa den Ferrari seines Vaters Gilles Villeneuve.

Eingefädelt wurde der Test vom TV-Sender Canal+ und Renault, zu Ehren des elffachen GP-Siegers, der mit Williams-Renault vor 25 Jahren Formel-1-Champion wurde. Villeneuve sitzt in jenem A521-Renner aus Enstone, der in der vergangenen GP-Saison von Fernando Alonso und Esteban Ocon gefahren ist und 2022 bei Tests von Jack Doohan und Oscar Piastri bewegt wurde.

Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve sagt: «Vor 25 gewann ich mit Renault meinen Titel, daher hatten Canal+ und Renault die Idee, mich in einen modernen GP-Rennwagen zu setzen. Ich kenne im Team noch einige Leute, weil ich ja 2004 auch für Renault gefahren bin. Der heutige Sportdirektor Alan Permane etwa war damals mein Renningenieur.»



«Ich bin total aufgeregt. Ich sass bereits im Rennsimulator, um mich vorzubereiten. Dabei habe ich gemerkt – in langsamen Kurven sind die modernen GP-Autos ein wenig träge, in den schnellen Kurven aber der Hammer. Ich muss sicherstellen, dass mein Sitz ideal passt, denn ich werde ungewohnten Fliehkräften ausgesetzt sein.»



«Das Lenkrad ist auch ungleich komplizierter als damals 2006 im BMW-Sauber. Aber ich bin ein alter Gamer, das werde ich schon auf die Reihe bekommen.»



Villeneuve betont, dass er nie richtig zurückgetreten ist: «Im Moment achte ich wieder mehr auf meine NASCAR-Karriere. Ich bin in diesem Jahr in Daytona gefahren, aber es ist nicht ganz einfach, die Rennen in Amerika mit meinen Verpflichtungen fürs Fernsehen zu verbinden.»



Alpine bleibt für einen Filmtag mit dem 2022er Modell A522 in Monza. Aus Reglementgründen kann Villeneuve nicht das diesjährige Flügelauto fahren. Zum Aufwärmen bewegte der Québecois vor kurzem in Le Castellet einen 2012er Lotus E20.





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4