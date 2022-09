Autolook Award: Alex Zanardi, Pirelli, Ferrari geehrt 08.09.2022 - 11:09 Von Mathias Brunner

© Autolook Awards Fahrdemonstration auf der Piazza Castello von Turin © Autolook Awards Der 1960er Ferrari 246 vor der früheren Lokomotiven-Fabrik von Turin © Autolook Awards Die legendäre Alfetta von Alfa Romeo © Autolook Awards Autolook-Chef Andrea Levy © Autolook Awards Auch Pirelli wurde ausgezeichnet, rechts Rennchef Mario Isola © Autolook Awards Liebling der Zuschauer: Ein Renn-Fiat von 1907 © Autolook Awards Dieser Formel-1-March wurde früher von Vittorio Brambilla bewegt © Autolook Awards Auch Niki Laudas Ferrari von 1975 ist zu bestaunen Zurück Weiter

In einer früheren Lokomotiven-Fabrik in Turin sind die «Auto Look Awards 2022» verliehen worden. Tausende von Besucher erfreuten sich in der Turiner Innenstadt an 50 Rennwagen und an einer Fahr-Demonstration.