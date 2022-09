Sebastian Vettel: «Will hier in die Punkte fahren»

Sebastian Vettel ärgerte sich in Zandvoort über seine Strafe, in Monza sieht der vierfache Weltmister gute Chancen, einen Top-10-Platz und damit frische WM-Zähler zu erobern.

In Zandvoort hatte Sebastian Vettel kein Glück. Der Heppenheimer musste nach einem verpatzten Qualifying von Startplatz 19 aus der letzten Startreihe losfahren. Am Ende musste er sich mit dem 14. Rang begnügen. Wegen einer 5-sec-Zeitstrafe, die er fürs Ignorieren der blauen Flaggen kassierte, weil er nicht schnell genug Platz machte für die Überrundenden, verlor er eine Position an seinen Landsmann Mick Schumacher.

Der Ärger über die Strafe war gross, der Heppenheimer verwies auf die Tatsache, dass keiner etwas verloren hatte, weil er sich Zeit liess beim Ausweichen. Mittlerweile ist der Frust aber verflogen und Vettel freut sich auf den Einsatz in Monza, der sein letzter im GP-Renner in Italien sein wird. «Ich mag Monza, ich liebe die Strecke und verbinde diesen Ort mit vielen Erinnerungen», schwärmte der vierfache Weltmeister.

«Es war aber nicht so, dass ich heute Morgen beim Aufwachen gleich gedacht habe, dass es mein letztes Mal im Formel-1-Renner hier sein wird. Das wird auch am Sonntag nicht der Fall sein, denn so gehe ich die Rennen nicht an», fügte Vettel eilends an. Und er betonte: «Ich freue mich auf das Wochenende, und ich denke, wir alle tun das. Für mich ist es etwas spezieller wegen meines ersten Siegs hier, und es ist auch das 100-jährige Jubiläum der Strecke, das macht auch alles spezieller.»

«Der erste GP-Sieg ist immer etwas Spezielles, deshalb ist er in der Liste meiner besten Siege sicherlich weit oben», bestätigte der 35-jährige Aston Martin-Pilot, der mit Blick auf das in dieser Woche ausgetragene Kräftemessen in Monza ergänzte: «Insgesamt konnten wir etwas vorankommen, und das ist in einem hart umkämpften Mittelfeld, in dem die Abstände entsprechend gering ausfallen, sicherlich hilfreich. Wir waren ab und zu in der Lage, um Punkte zu fahren. Das will ich auch hier erreichen.»

WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4