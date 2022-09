Lewis Hamilton-Rücktritt? Das sagt der Mercedes-Star

Es gibt viel zu besprechen mit Lewis Hamilton: Zorn auf Mercedes in Zandvoort, die Behauptung britischer Medien, er werde durch den Australier Daniel Ricciardo ersetzt, und die Strafversetzung in Monza.

Die schlechte Nachricht zuerst: Der Motor von Lewis Hamilton des Unfallwagens in Belgien (Kollision mit Fernando Alonso) wird nich immer repariert. Mercedes wird dem Rekord-Champion daher eine komplett neue Antriebseinheit geben, damit rückt der Brite in der Startaufstellung weit nach hinten.

Lewis Hamilton hat mehrfach gezeigt, dass er sich durchs Feld wieder in die Punkteränge kämpfen kann. Daher bleibt er bei diesem Thema recht gelassen: «Klar wäre es schöner, wenn ich weiter vorne losfahren könnte. Der kraftvollere Eindruck aber ist – wir haben als Team so viele Fortschritte gemacht, wir rücken der Spitze näher und näher. In Sachen Motor war es einfach so, dass wir wegen der Reparatur am neuen Spa-Motor keine andere Wahl hatten, als hier erneut eine neue Antriebseinheit einbauen zu lassen.»

Wie stark kann Mercedes in Italien auftreten? Lewis meint: «Ich weiss nicht, ob wir so gut wie in Zandvoort sein können. Aber ich weiss, dass wir nicht so schlecht wie in Belgien sein werden.»

Gibt es wirklich Leute, die glauben, Lewis Hamilton hätte die Leidenschaft für die Formel 1 verloren, weil er in diesem Jahr noch kein Rennen gewinnen konnte? Das Feuer im Briten beim Grossen Preis der Niederlande widerlegt das.



Lewis schimpfte nach einer seiner Ansicht nach falschen Reifenwahl der Mercedes-Strategen: «Ich kann’s nicht glauben, wie übel ihr mir da mitgespielt habt. Ich kann gar nicht sagen, wie angepisst ich bin.»



Es war auch davon die Rede, dass Hamilton in einem falschen Betriebsmodus des Motors war, als die Neutralisierung des Rennens zu Ende ging. Lewis sagt dazu: «Es stimmt, wir haben in einer Gelbphase und bei freiem Rennen verschiedene Motoren-Modi. Was in Zandvoort passiert ist – war war etwas spät, auf den Renn-Modus umzustellen. Aber das hätte für mein Rennergebnis keine Rolle gespielt.»



Die britischen Medien behaupten, zwischen Toto Wolff und Lewis Hamilton sei längst etwas zerbrochen, und Mercedes plane eine Zukunft ohne Hamilton. Ungeachtet eines Vertrags bis Ende 2023 wird fabuliert, dass Lewis durch Daniel Ricciardo ersetzt werden könnte. Mercedes wolle sich mit dem Australier für den Fall absichern, dass Hamilton Knall auf Fall aufhöre und Daniel als dritten Piloten verpflichten.



Lewis Hamilton: «In den vergangenen Jahren ist so viel darüber geredet worden, dass ich vielleicht aufhören könnte. Aber ich fühle mich körperlich besser denn je, ich ernähre mich gesünder, ich bin stärker. Ich liebe meinen Job, und so bald höre ich nicht auf – sorry, Daniel.»



«Ich liebe meine Partnerschaft mit Mercedes. Ich will Teil von Mercedes bleiben, auch wegen zahlreicher Projekte, die weit über den Sport hinausgehen. Ich werde Teil der Mercedes-Familie bleiben, bis ich sterbe. Und ich werde noch eine ganze Weile Rennen fahren.»



Lewis: «Ich bringe mich mehr denn je ein, um den Ingenieuren klarzumachen, was ich nächstes Jahr im Rennwagen brauche. Ich habe alles Vertrauen in meine Leute, dass wir für nächstes Jahr ein gutes Fahrzeug haben werden.»



Klingt jetzt nicht wie ein Fahrer, der kurz vor einem sensationellen Rücktritt steht.



In Monza sagt Hamilton zum Thema Ricciardo: «Daniel sollte nicht dritter Fahrer sein, sondern Grands Prix bestreiten. Sein Talent ist unbestritten, und er hat oft genug bewiesen, dass er einen Platz im Startfeld verdient. Wenn er Teil der Mercedes-Familie wird, dann freue ich mich, aber wenn ich sein Manager wäre, dann würde er 2023 Formel-1-Rennen fahren.»



Zu 100 Jahren Monza sagt der 103-fache GP-Sieger (fünf davon auf dieser Strecke): «Monza ist eine der grossen, klassischen Strecken mit einer unfassbaren Historie. Das Layout ist einzigartig, der Speed nicht zu übertreffen. Dazu kommt dieses fabelhafte Publikum. Monza ist prima zum Überholen, und es macht so viel Spass, mit einem auf Top-Speed getrimmten Auto durch die Kurven zu fliegen. Monza hat nur wenige Kurven, aber die haben es in sich.»