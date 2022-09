Fernando Alonso: «Eines meiner stärksten Jahre»

Fernando Alonso und sein Alpine-Team sind derzeit gut in Form. Der Asturier fuhr zuletzt zehn Mal in Folge in die Punkte. Dennoch schlägt der ehrgeizige Asturier rückblickend auch kritische Töne an.

Fernando Alonso weiss: Wenn er auf dem Podest landen will, braucht er die unfreiwillige Schützenhilfe seiner Gegner aus den drei Top-Teams. «Wir sind schon das ganze bisherige Jahr hindurch in der gleichen Situation», betont der Spanier. «Denn wir liegen direkt hinter den drei Top-Teams. Das heisst, dass wir auf deren Hilfe angewiesen sind, um weiter vorne als auf den Positionen 7 und 8 zu landen.»

«Das könnte etwa durch Strafversetzungen passieren, wie das in Spa der Fall war. Dort startete ich von Position 3 ins Rennen. Doch im Verlauf des GP fallen wir dann meist wider auf jene Plätze zurück, auf die wir aus eigener Kraft auch hingehören», ergänzt der zweifache Weltmeister gewohnt trocken.

Zu seinen zehn Punktefahrten in Folge sagt der 32-fache GP-Sieger: «Wir sind in einer guten Phase, auch wenn die vergangenen zehn Rennen nicht ganz reibungslos verliefen. In Barcelona musste ich wegen eines Motorwechsels von hinten starten, auch in Österreich musste ich von hinten los, weil das Auto beim Sprint nicht ansprang. Wir müssen also noch ein paar Dinge verbessern, wenn wir störungsfreie Wochenenden haben wollen. Wenn wir das schaffen, dann sollten wir in den nächsten WM-Läufen auch in die Punkte kommen können.»

Mit Blick auf Monza erklärt Alonso: «Mal schauen, was möglich ist, wir haben hier keinen spezifischen Heckflügel dabei. In Baku und Spa war das Auto aber ganz gut, deshalb sehe ich auch keinen Grund, warum wir hier nicht stark sein sollten. Auch stehen noch einige GP an, in denen wir gut abschneiden könnten, etwa in Suzuka oder Austin. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes der kommenden Rennen.»

Für die laufende Saison stellt sich der 41-Jährige ein gutes Zeugnis aus: «Ich geniesse das Kämpfen auf der Strecke, und natürlich würde ich auch gerne um WM-Titel, Siege und Podestplätze fighten, aber so weit sind wir noch nicht. Mit meiner Performance bin ich aber zufrieden, Das ist zusammen mit der Saison 2012 auch eines meiner besten Jahre, selbst besser als jene, in denen ich den Titel holen konnte, denn dort hatte ich ein konkurrenzfähiges Auto.»

WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4