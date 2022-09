Charles Leclerc: Ferrari ohne Binotto? Nichts gehört

Alle Eintrittskarten fürs GP-Wochenende von Monza sind verkauft. Aber die Tifosi müssen damit rechnen, dass Ferrari vor eigenem Publikum leer ausgehen wird. Charles Leclerc redet nicht um den heissen Brei herum.

Das ist ungewohnt: Charles Leclerc in gelber Bekleidung, nicht im gewohnten Rot. Im Fahrerlager der 100 Jahre alten Monza-Rennstrecke wird Charles die besondere Farbe von Ferrari fürs Monza-Wochenende angesprochen: «Ja, ein wenig seltsam, nicht wahr? Das fand ich auch, als ich heute morgen in den Spiegel geschaut habe. Wir machen das zu 75 Jahren Ferrari und als Verneigung vor Modena. Aber ich finde es cool, ausnahmsweise in einer anderen Farbe anzutreten.»

«Monza ist für uns immer sehr geschäftig und auch ein wenig verrückt. Wir waren am Mittwochabend in Mailand, und ich kann nicht fassen, wie viele Menschen aufgetaucht sind, um ihre Unterstützung für Ferrari zu beweisen.»

Apropos 100 Jahre Monza: Wann war Leclerc zum ersten Mal im Tempel der Geschwindigkeit? Charles: «Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich hier mein erstes Rennen im Einsitzersport gewonnen. Ich habe Monza vom ersten Moment an geliebt.»

Die Liebe wird von Monza aber nicht immer erwidert. Leclerc weiss, dass die Tifosi sich auf eine weitere Niederlage gefasst machen müssen: «Wir stehen vor einem schwierigen Wochenende, auf dem Papier passt die Charakteristik der Bahn nicht so gut zu unserem Auto. Ich gehe davon aus, dass Red Bull Racing erheblich stärker auftreten wird als in Zandvoort. Aber in diesem Jahr hat es einige Überraschungen gegeben, ich bin offen für alles. Nicht jedes Wochenende ist so verlaufen, wie ich erwartet hatte.»



«Wir sind auf den Geraden zu langsam, das kannst du auf einer Bahn wie Monza in den Kurven nicht kompensieren. Beim Duell mit Mercedes geht es Auf und Ab, da könnte ich noch nicht sagen, wo es an diesem Wochenende hingeht.»



Was sagt Leclerc zu Gerüchten, wonach der Pisten von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto wackle? «Davon habe ich nichts gehört. Gerüchte gehören zur Formel 1, besonders in Bezug auf Ferrari. Wichtig ist, dass man sich im Team davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich weiss, wie eng wir zusammenstehen, nur das zählt.»





