Mick Schumacher in Monza: Wieder Strafversetzung!

Das erste Training in Monza findet ohne Deutsche statt: Für Vettel sitzt de Vries im Aston Martin, bei Haas fährt Giovinazzi für Schumacher. Mick braucht ein Erfolgserlebnis, aber das wird schwierig.

Stand nach 15 WM-Läufen 2022 aus Sicht von Mick Schumacher: Nur zwei Punktefahrten, Rang 8 in England, Platz 6 in Österreich, WM-Zwischenrang 15. Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen ist zwar ebenfalls seit vier Rennen ohne Top-Ten-Platzierung, konnte aber fünf Mal punkten, es steht 22:12 für den Dänen.

Mick Schumacher braucht dringend ein Erfolgserlebnis, aber dazu muss auch die Arbeit bei Haas stimmen. In Zandvoort gab es einen Defekt am vorderen Wagenheber, damit war die Chance auf Punkte dahin.

Vor dem ersten Training im Autodromo Nazionale di Monza steht fest: Das mit den Punkten wird auch in Italien eine ganz schwierige Aufgabe. Denn sein Haas-Rennwagen braucht ein neues Getriebe. Die Strafe könnte ihm gleich doppelt auf den Kopf fallen – fünf Ränge wegen eines neuen Getriebegehäuses, fünf Ränge wegen neuer Innerein der Kraftübertragung.

Schon in Belgien hatte Mick eine Strafversetzung verkraften müssen, damals wegen des Einbaus eines neuen Motors.



Viele Hoffnungen macht sich der junge Schumacher in Monza ohnehin nicht: «Es gibt nun mal Strecken, auf welchen unser Auto nicht so gut funktioniert.»



Einfach gesagt: Auf Pisten, wo ein Rennwagen auf wenig Abtrieb getrimmt wird, ist das Auto von Haas aerodynamisch weniger effizient als auf Rennstrecken, wo die Flügel steiler gestellt werden.



Mick vertieft: «Wir haben ein Auto gebaut, das auf den meisten Strecken gut sein sollte, und auf den meisten Bahnen wird nun mal mit mehr Abtrieb gefahren. Dann muss man halt auf Strecken wie Monza oder Spa-Francorchamps in den sauren Apfel beissen. Wir wissen, welches Potenzial im Auto schlummert. Es kommen auch Bahnen, wo wir stark sein werden, wie Singapur oder Suzuka. Monza ist leider ein wenig schwieriger. Da brauchst du auch ein sehr windschlüpfiges Auto, und das haben wir nicht.»



Noch immer kein 2023er Vertrag für Mick Schumacher, aber der Formel-2-Champion von 2020 bleibt gelassen. Er ist nicht der Ansicht, dass er bei jedem Rennen quasi seine Visitenkarte abgeben muss: «Ich habe gezeigt, was ich kann. Was dann passiert, liegt an Anderen.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4