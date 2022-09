Tifosi: Das sagen Sebastian Vettel & Charles Leclerc

Monza ist für alle GP-Piloten ein besonderer Ort, an dem die Tifosi für eine einzigartige Atmosphäre sorgen. Besonders herzlich werden die Ferrari-Piloten empfangen, wie Charles Leclerc und Sebastian Vettel erzählen.

In Monza scheint jeder Formel-1-verrückt zu sein, und entsprechend leidenschaftlich werden die GP-Stars gefeiert, wenn sie für den Italien-GP zum Highspeed-Rundkurs im Königlichen Park pilgern. Einen besonderen Empfang gibt es für die Ferrari-Piloten, wie Charles Leclerc berichtet. Der Monegasse, der seit 2019 für die Scuderia aus Maranello ins Lenkrad greift, erklärt am Rande des Autodromo: «Für mich ist es ein reines Vergnügen, hier zu sein.»

«Natürlich spürt man auch die hohen Erwartungen, aber jeder steht hinter dir, wie du bei allen Auftritten in Monza oder Mailand spürst. Das gehört dazu. Für mich ist das kein zusätzlicher Druck, sondern vielmehr eine Extraportion an Motivation», schwärmt der 24-Jährige, der das Rennen in Italien 2019 für sich entschied und die Tifosi damit in einen Freudentaumel versetzte.

«Es ist unglaublich, du hast sogar ziemlich Mühe, vom Hotel an die Strecke zu kommen, so viele Fans sind da, und ich denke, das geht allen Fahrern so. Aber für uns bei Ferrari ist die Unterstützung noch ein bisschen grösser, und das fühlt sich sehr gut an», erzählt der fünffache GP-Sieger, der aktuell den zweiten WM-Rang belegt.

Sebastian Vettel, der zwischen 2015 und 2020 sechs Jahre lang für Ferrari auf Punktejagd ging, gesteht: «Ich hatte nie das Problem, vom Hotel an die Strecke zu kommen, vielleicht ist Charles wegen seines guten Aussehens so beliebt!»

Und der vierfache Weltmeister erinnert sich: «Es ist einfach ein Riesenspass und eine Ehre, und meiner Erfahrung nach freuen sich die Leute einfach mit dir darüber, dass du das rote Auto fährst und sie treiben dich an. Ich hatte gute und schlechte Rennen in Monza und die Fans schienen gleichermassen begeistert. Natürlich wollen sie dich auf dem Podest sehen und dir zujubeln, aber auch wenn du nicht dort stehst, feinden sie dich nicht an. Da ist immer noch sehr viel Liebe und Unterstützung.»

WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4