Monza-Quali Live-Ticker: Pole wichtiger als in Monaco

Die meisten Formel-1-Freunde glauben: Man muss in Monza nicht unbedingt die Pole-Position erringen, um den Sieg im Italien-GP zu erobern. Aber ein Blick in die Statistik erzeugt ein anderes Bild.

In den Köpfen vieler Formel-1-Fans ist fest verankert: In Monte Carlo muss ein Fahrer aus der ersten Reihe ins Rennen gehen, um den Sieg beim prestigeträchtigen Grand Prix zu erringen. In Monza hingegen lässt es sich prächtig überholen, daher ist die Startposition hier nicht so wichtig.

Ein Blick in die jüngere Rennstatistik zeigt jedoch: In den vergangenen zwölf Jahren fuhr der spätere Monza-Sieger acht Mal von Pole-Position los. Und seit der Einführung des heutigen Pisten-Layouts im Jahre 2000 wurde der GP fünfzehn Mal von der Pole aus gewonnen – beides sind höhere Werte als in Monaco!

38 verschiedene Fahrer konnten sich beim Monza-GP die Pole sichern, am meisten davon eroberte Lewis Hamilton – sieben Mal ging er hier vom besten Startplatz ins Rennen.

Wir haben fünf Fahrer im Feld, die mindestens eine Monza-Pole vorweisen können: Neben Hamilton sind das Sebastian Vettel (3), Fernando Alonso (2), Charles Leclerc (1) und Max Verstappen (1).



Die knappste Pole-Entscheidung fand 2006 statt: Kimi Räikkönen war im McLaren-Mercedes zwei Tausendstelsekunden schneller als Michael Schumacher im Ferrari!



Wie sich Ferrari & Co. im Qualifying schlagen, verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, aber natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Italien-GP im Fernsehen

Samstag, 10. September

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: The New Generation

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

11.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

12.50 ORF1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

13.00 Drittes Training

14.30 Sky Sport F1 – Legends of F1 – Ayrton Senna

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Sonntag, 11. September

06.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

09.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

11.20 Sky Sport F1 – Warm up – Das Motorsport Spezial

12.35 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Monza

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF1 – F1 News

14.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Italien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome: Grosser Preis von Italien

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Niederlande 2022

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung