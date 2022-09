Esteban Ocon: Monza-GP mit Michael Schumacher-Helm

Alpine-Fahrer Esteban Ocon fährt in Monza mit einem Helm im knalligen Rot, wie es früher Michael Schumacher getragen wurde. Der Franzose: «Alles, was mich als Fahrer ausmacht, ist in diesem Design zusammengefasst.»

Der leuchtend rote Helm kehrt in die Formel 1 zurück, er wird von zahlreichen GP-Fans sofort mit Michael Schumacher in Verbindung gebracht. Mit einem solchen Design tritt in Monza Alpine-Fahrer Esteban Ocon an, und der Ungarn-GP-Sieger von 2021 hat darüber gesprochen, wieso er sich dazu entschieden hat.

Der 25-jährige Franzose sagt: «Das ist eine Verneigung vor dem grossen Michael Schumacher und seinen fünf Erfolgen hier in Monza. Wir alle erinnern uns an den roten Helm, mit dem Michael bei so vielen Rennen geführt und so viele Grands Prix gewonnen hat. Meine Passion für den Sport und mein Wille, es an die Spitze zu schaffen, das geht alles auf Michael zurück.»

«Ich trage stolz den Drachen von Schumi auf dem Helm, oben einen stilisierten Eiffelturm, an der Seite eine Unterschrift, wie sie Michael auf seinen Helm anbrachte, an der Rückseite sind Schumis Monza-Erfolge abgebildet. Was viele Leute nicht wissen: Der erste Helm, den ich im Kartsport trug und der von meinem Vater entworfen wurde, sah ziemlich genau so aus.»



Und Ocons Kumpel Mick Schumacher? Der hat die Helmfarbe auch gewechselt. Vom Blau und Grün der bisherigen 2022er Rennen zu einem leuchtenden Gelb. Begründung von Mick: «Ich will im Auto gesehen werden.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4