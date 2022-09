Christian Horner: Hintergrund der Verstappen-Strafe

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Dieser Tag findet in gedrückter Stimmung statt, nachdem wir Königin Elizabeth verloren haben.» Zum Sport sagt Horner: «Die Strafe für Verstappen war logisch.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner würdigt nach den ersten beiden Trainings zunächst Königin Elizabeth II., die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben ist: «Ich empfinde die Stimmung an diesem Tag als eher gedrückt. Die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät war ein Schock für alle. Wenn wir an Grossbritannien denken, dann denken wir automatisch an die Königin. Es ist für mich noch nicht richtig fassbar, dass sie nicht mehr da ist.»

«70 Jahre Regentschaft, das ist eine unglaubliche Zeit. Sie hat in jeder Beziehung höchste Standards gesetzt, ihre würdige und gütige Art wird nie vergessen werden. Es berührt mich, wie die Menschen auf die Nachricht reagiert waren, das sagt alles über das Wesen der Königin aus.»

«Ich hatte die grosse Ehre, sie einige Male treffen zu dürfen. Und ich erinnere mich an die Phase, als Sebastian Vettel und Mark Webber für uns gefahren sind. Da sagte sie zu mir: ‘Sagen sie, was ist mit ihren Piloten? Wieso kommen die nicht miteinander aus?’ Ich werde mich gerne an ihren sanftmütigen Humor erinnern und an ihre einzigartige Gabe, dem Gesprächspartner ein Wohlgefühl zu vermitteln.»



Reden wir vom Sport. RBR-Teamchef Horner weiter: «Das war ein ganz ordentlicher Tag für uns, wir haben unser Programm durchgearbeitet und die verschiedenen Reifenmischungen ausgelotet. Dazu sind wir mit verschiedenen Abtriebs-Niveaus gefahren. Max ist mit der Balance recht zufrieden, Sergio noch nicht.»



«Wir werden bei beiden Piloten neue Motorenteile verbauen, also müssen beide in der Startaufstellung zurück. Wir haben dies in Absprache mit unserem Triebwerkspartner getan, weil fünf Ränge zurück bei Max hier in Monza keine so drakonische Strafe sind wie etwa in Singapur. Dafür aber haben wir für die restlichen sieben GP-Wochenenden einen neuen Motor im Pool. Wir glauben, das ist eine kluge Entscheidung.»





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586





1. Training, Autodromo Nazionale Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941