Alex Albon: Blinddarm, Not-OP! De Vries im Williams

Der Thai-Brite Alexander Albon fühlte sich am Samstagmorgen unwohl und mit gutem Grund – akute Blinddarm-Entzündung! Der Williams-Fahrer musste notfallmässig operiert werden, Nyck de Vries fährt Williams.

Der 26-jährige Londoner Alexander Albon kann am GP-Wochenende von Monza nicht weiter teilnehmen: Der langjährige Red Bull-Fahrer fühlte sich am Samstagmorgen nicht wohl und liess sich im Fahrerlager von Monza von den FIA-Ärzten untersuchen, die stellten eine aktue Blinddarm-Entzündung fest. Der Thai-Brite musste sofort notoperiert werden!

Seinen Platz im Williams-Rennwagen übernimmt der Niederländer Nyck de Vries, der in diesem Jahr für Mercedes-Benz, Williams und Aston Martin Freitagtrainings absolviert hat.



Der 27-jährige de Vries, zweifacher Kart-Weltmeister, wurde 2019 Formel-2-Champion (ein Jahr vor Mick Schumacher). Er ist der 772. Fahrer, der einen Grand Prix in Angriff nehmen wird, der 17. aus den Niederlanden und der erste neue GP-Pilot seit dem Chinesen Guanyu Zhou Anfang 2022 in Bahrain.

Mit de Vries und Max Verstappen haben wir erstmals zwei Niederländer am F1-Start seit Brasilien 2006, damals fuhren Christijan Albers für Spyker und Robert Doornbos für Red Bull Racing.

Kurios: Am Freitag sass de Vries im Aston Martin, nun im Williams, das letzte Mal als ein Pilot am gleichen GP-Wochenende zwei verschiedene Rennwagenmarken auf die Bahn führte, das war Graham Hill 1969 in Silverstone. Lotus kam verspätet zur Rennstrecke, da kletterte Hill im Training in einen Brabham, später fuhr er Qualifikation und Rennen im gewohnten Lotus.

Alex Albon geht es nach Informationen von Williams gut, er soll beim Grossen Preis von Singapur in den Williams-Rennwagen zurückkehren.

Er meldete sich auf Twitter: «Blinddarm, OP statt GP – das war nicht ganz, was ich erwartet hatte. Negativ sind dabei die Schmerzen und die entgangene Chance auf ein gutes Ergebnis, denn am Freitag war es so erfreulich gelaufen. Positiv für Singapur: Ich wiege weniger und habe eine coole Narbe.»





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586





1. Training, Autodromo Nazionale Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941