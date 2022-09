3. Training Monza: Verstappen 1., Pech für Schumacher

Drittes Training zum Grossen Preis von Italien im Autodromo Nazionale von Monza: Max Verstappen (Red Bull Racing) erzielt Bestzeit, Mick Schumacher hat erneut Probleme mit dem Haas-Rennwagen.

Drittes freies Training zum Traditions-GP von Italien im 100 Jahre alten Monza-Autodrom: Die letzte Gelegenheit für die Rennställe, für eine Quali-Runde zu üben oder Dauerläufe mit viel Sprit an Bord zu fahren. Bei 26 Grad (Luft) und 40 Grad warmem Asphalt gab es ein neues Gesicht im Feld der 20 Fahrer, denn Williams-Pilot Alex Albon musste am Blinddarm operiert werden – für ihn stieg der Niederländer Nyck de Vries in den Williams-Rennwagen.

De Vries versucht seit Jahren, sich ein Formel-1-Cockpit zu sichern, und Williams hatte mit Albon am Freitag ermutigenden Speed gezeigt. Eine gute Leistung von Nyck verbessert seine Chancen bei Williams, und auch bei Alpine und Haas steht der kleingewachsene de Vries auf der Kandidatenliste.

Zunächst musste der Niederländer aber Geduld zeigen: Albon ist 186 Zentimeter lang, de Vries nur 167, bei Williams mussten die Pedale umgebaut werden.

Auch Mick Schumacher fehlte zunächst auf der Rennbahn: Probleme mit der Kupplung. Die Liste an Piloten, die wegen Einbaus neuer Motoren- und Getriebeteilen sowie wegen Strafen strafversetzt werden müssen, sie wird immer länger – Verstappen, Sainz, Pérez, Hamilton, Ocon, Tsunoda, Bottas, Magnussen, Schumacher …

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen beklagte sich am Funk über das Pistenverhalten von George Russell, der Niederländer fand, dass sich der Brite ein wenig rüpelhaft benommen habe. Die beiden waren auf einem anderen Programm: Russell im Dauerlauf, Verstappen auf einer schnellen Runde.

Stand nach 20 Minuten: Die Red Bull Racing-Renner von Verstappen und Pérez vorne, dann die beiden Ferrari von Leclerc und Sainz, dann der unverwüstliche Fernando Alonso. De Vries und Schumacher zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht auf der Bahn.

Valtteri Bottas musste in der Bremszone der ersten Schikane Carlos Sainz ausweichen, die FIA kündigte an, sich das ein wenig genauer ansehen zu wollen. Kommt da auf den Spanier eine Strafe zu? Für Behinderung oder Blockieren können Verwarnungen oder Strafversetzungen ausgesprochen werden. Sainz muss vor der Qualifikation bei der Rennleitung antraben.

Der Madrilene Sainz war erstaunt, dass ihn Ferrari an die Box holte. So könne er nichts über das Verhalten der Reifen im Dauerlauf lernen. Das Team antwortete, man müsse auf den Motor achten.

Zur Freude der Tifosi schob sich Charles Leclerc auf den zweiten Rang vor.

Nach 24 Minuten war Nyck de Vries endlich auf der Bahn zu sehen. Im Frühling hatte der den Williams im Freitagtraining bewegt. Der Niederländer ist übrigens mit der Startnummer 45 unterwegs.

Fans ist aufgefallen: Die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell fahren mit schwarzen Startnummern – ein Zeichen der Trauer nach dem Tod von Königin Elizabeth II.

Alfa Romeo-Fahrer Bottas knurrte: «Das übliche Paradies für Stau auf der Rennstrecke.» Das ist ein Vorgeschmack darauf, was wir in der Qualifikation erleben werden, und auch Bottas erinnert sich an die Farce von Monza 2019 zurück.

Nach mehr als einer halben Stunde noch immer kein Mick Schumacher auf der Bahn. Der Highspeed-Tempel Monza passt sowieso nicht zum Haas-Rennwagen, WM-Punkte aus eigener Kraft sind da kaum zu stemmen.

20 Minuten vor Schluss gingen zahlreiche Fahrer mit weichen Pirelli-Walzen auf die Bahn, schon gab es den ersten Rückstau vor der Parabolica-Kurve.

Sainz konnte die Bestzeit von Verstappen nicht knacken (25 Tausendstelsekunden fehlten), Leclerc verbremste sich in der zweite Schikane, damit war sein Versuch im Eimer. Der Monegasse nun Dritter. Wie wertvoll ein Windschatten noch immer ist, zeigte Nicholas Latifi – hinter Daniel Ricciardos McLaren gewann der Williams zusätzliche 5 km/h auf der Geraden, Latifi überraschender Neunter.

Das Mercedes-Duo Russell und Hamilton musste sich hinter Lando Norris (McLaren) und Fernando Alonso (Alpine) einreihen. Auch Hamilton war keine fehlerfreie Runde gelungen.

Was würde Champion Verstappen zu bieten haben? Antwort: Nach einer freien und fehlerfreien Runde verbesserte sich der Niederländer und baute die Führung aus, mit drei Sektoren-Bestzeiten, nun 353 Tausendstelsekunden vor Leclerc, der sich ebenfalls verbessern konnte. Der Monegasse hatte Reserven, und die wird er in der Quali vielleicht gar nicht brauchen – seine direkten Rivalen Verstappen, Sainz und Pérez werden alle strafversetzt.

3. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,252 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,599

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,848

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,897

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,306

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,319

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,357

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,430

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,506

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,567

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,657

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,755

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,776

14. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,869

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,871

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,950

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,104

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,203

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,392

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,739





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586





1. Training, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941