Jack Doohan: Kandidat für Alonso-Nachfolge

Jack Doohan, 19-jährige Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan ist Teil der Alpine-Nachwuchstruppe. Der Formel-2-Pilot aus Australien gehört zu den Kandidaten für das Cockpit von Fernando Alonso.

Als Fernando Alonso seinen Wechsel nach dem Saisonende zu Aston Martin bekannt gab, dauerte es nicht lange, bis das Alpine-Team mit Oscar Piastri einen Nachfolger präsentierte. Doch der junge Rennfahrer aus Melbourne zieht es vor, sein GP-Debüt in den Farben von McLaren zu geben – und er dementierte den vermeintlichen Vertragsabschluss mit dem französischen Werksteam.

Alpine schaltete das FIA-Schiedsgericht für Vertragsstreitigkeiten ein, und dieses kam nach einer Sitzung in Genf zum Schluss: Das Abkommen, das Piastri mit den Briten geschlossen hat, ist gültig. Damit musste sich Alpine erneut nach einem Nachfolger des zweifachen Weltmeisters umsehen, der bei Aston Martin den Platz von Sebastian Vettel einnimmt.

Gemäss Alpine-CEO Laurent Rossi wünscht sich das Team einen erfahrenen Piloten, der gleich die Punkteausbeute maximieren kann. Dennoch steht auch Jack Doohan, der zum Nachwuchsteam der Franzosen gehört, auf der Liste. Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan tritt derzeit in der Formel 2 an und belegt den vierten Zwischenrang in der Gesamtwertung.

Rossi erklärte in einem Interview mit dem Kollegen von Formula1.com: «Wir glauben an ihn, er hat viel Potenzial gezeigt, vor allem in letzter Zeit. Er war im richtigen Moment präsent Er ist ein grossartiger Mensch, er ist schnell, sein Vater ist auch ein Champion, den ich bewundere und ein Mensch, den ich bewundere. Auf die eine oder andere Weise werden wir versuchen, ihn irgendwann in ein Formel-1-Auto zu setzen.»

Startaufstellung Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,161 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,542

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,584

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,925

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,648

06. Fernando Alonso (E), Alpine, keine Zeit

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,306*

08. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,471

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,577

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,587

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,636

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,748

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,206*

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,130*

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,235*

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,908*

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,005*

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,429*

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,524*

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, keine Zeit*

*Strafversetzung

