Monza-Sieger Max Verstappen ausgebuht: «Macht nichts»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat den Traditions-GP von Italien im Autodromo Nazionale von Monza gewonnen. Daraufhin wurde er von den Tifosi ausgebuht. Max gelassen: «Das liegt nur an ihrer Leidenschaft.»

Es war natürlich auch der Frust, der die Tifosi so reagieren liess: Nach dem elften Saisonsieg von Max Verstappen wurde der Niederländer von vielen Rennbesuchern ausgebuht.

Der WM-Leader sagt dazu: «Ich habe schon geahnt, dass ich darauf angesprochen werde. Aber letztlich ist es so – ich bin hier, um ein Rennen zu gewinnen, das habe ich geschafft. Dass viele Fans das gerade hier nicht zu schätzen wissen, das liegt vor allem an ihrer Leidenschaft, aber das macht nichts. Für mich ist das nicht so dramatisch, und es ändert an meinem Tag auch nichts.»

Monza feiert 100 Jahre Autodromo Nazionale, Max Verstappen feiert in der ältesten aller Grand-Prix-Strecken seinen 31. Sieg in der Königsklasse (gleich viele wie Nigel Mansell), der Red Bull Racing-Fahrer hat den elften Saisonsieg eingefahren (nach Saudi-Arabien, Imola, Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien und den Niederlanden), den fünften in Folge, seinen ersten in Monza, gleichzeitig seinen 73. Podestplatz in der Königsklasse. Für Red Bull Racing ist es der 87. GP-Sieg.

Kernsatz des Unaufhaltsamen vor dem Rennen: «Ich will dieses Rennen gewinnen, aber ich muss nicht.» Doch im Grand Prix zeigte sich: Die Taktik von Red Bull Racing – mit einer Abstimmung auf mehr Abtrieb, welche die Reifen eher schont – ist wunderbar aufgegangen. Verstappen während der Auslaufrunde: «Wir haben den Nagel auf dem Kopf getroffen.»



Als das Rennen zum Schluss unter Gelb zu Ende ging (es dauerte zu lange, den McLaren von Daniel Ricciardo von der Bahn wegzubringen), gab es ein Pfeifkonzert von den Tribünen. Max Verstappen sagt: «Mir wäre es auch lieber, wenn das Rennen normal zu Ende gegangen wäre.»



Geändert hätte das nichts mehr: Verstappen kontrollierte vor dem Ausfall von Ricciardo das Tempo nach Belieben, Leclerc rückte näher, aber nicht schnell genug. Max bestätigt: «Ich habe die Führung eigentlich nur kontrolliert.»



Aber auch so hätte Leclerc kaum eine Chance gehabt: Als wegen Ricciardo Gelb gezeigt wurde, holte sich Verstappen frische weiche Pirelli-Reifen ab, Leclerc holte zwar auch weiche Pirelli-Walzen ab, aber sie waren bereits gebraucht.



Max erzählt: «Wir haben ein ein fabelhaftes Jahr, und es ist wichtig, dass man das auch geniessen kann. Wir hatten einige Hürden zu überwinden, und nicht alles ist nach Plan verlaufen. Aber nun scheint unser Auto auf jeder Art Rennstrecke zu funktionieren.»



Hat Max Verstappen je eine solche Siegesserie erlebt? «Ja, in meinem letzten Jahr im Kartsport. Aber das ist ein ganz anderes Gefühl. Klar habe ich mich damals über meine Siege gefreut, aber das grosse Ziel bestand damals ja darin, es in die Formel 1 zu schaffen, und das hatte ich alles noch vor mir.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6