Lewis Hamilton (5.): «So sollten Rennen nicht enden»

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton hat in Monza ein feines Rennen gezeigt: von Startplatz 19 zu Rang 5. Über den Schluss des Grossen Preises von Italien ist der 103-fache GP-Sieger gar nicht erfreut.

Der Schluss des Grand Prix von Italien war nicht wie eine Flasche Spumante, nach geknalltem Korken sprudelnd, sondern eher wie ein Glas Bier, das schal herumsteht – der WM-Lauf auf der 100 Jahre alten Traditionsbahn Monza endete hinter dem Safety-Car.

Viele Tifosi machten ihrer Enttäuschung in Form von Buhrufen oder Pfiffen Luft. Sie fanden, dass man sie nicht nur um ein spannendes Finale geprellt hat, sondern dass dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc auch die Chance genommen wurde, sich auf Leader Max Verstappen zu werfen.

Lewis Hamilton hat in Monza von Startplatz 19 einen feinen fünften Rang erkämpft, und nach dem Rennen ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer auf den Schluss des Italien-GP angesprochen worden. Der siebenfache Weltmeister sagt: «Ich finde grundsätzlich – so sollten Rennen nicht enden. Was spricht denn dagegen, den Grand Prix einfach zu verlängern. Du willst doch als Racer immer mehr Zeit auf der Bahn haben.»

Hamilton weiter: «Ich hätte gerne herausgefunden, ob ich Carlos Sainz vor mir noch hätte schnappen können. Aber letztlich war das mich ein gutes Ende. Ich bin dankbar, wie weit nach vorne ich es geschafft habe.»



Wieso hat sich Hamilton keine frischen Reifen abgeholt, als bei der Safety-Car-Phase dazu Gelegenheit war? Lewis: «Meine Reifen fühlten sich nicht übel an. Und ich wusste – wenn ich jetzt stoppe, dann falle ich zwei Ränge zurück. Ich glaube nicht, dass ich mit frischen Reifen weiter hätte vordringen können. Aber die Gefahr bestand zurückzufallen, also liessen wir es.»



«Dieses Rennen hat mir grossen Spass gemacht, weil ich sehr viele verschiedene Duelle ausfechten konnte. Entscheidend war der Angriff auf Lando Norris und Pierre Gasly, da konnte ich dank späten Bremsens und einer besseren Traktion mit den frischen Reifen die beiden in einem Aufwasch überrumpeln. Das war ein prima Timing. Lando wurde, aus der Box kommend, in jener Situation ein wenig von Gasly abgelenkt, diese Gelegenheit liess ich mir nicht entgehen.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6





19.00 Binotto VG