Monza: Vorwurf von Christian Horner, FIA reagiert

Viele Fans waren beim Fallen der karierten Flagge in Monza ernüchtert. Die Schlussphase unter gelber Flagge gab viel zu reden. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «So wollen wir nicht siegen.»

Erst kurz vor Schluss der letzten Runde des Italien-GP wurde eine Gelbphase (wegen des liegengebliebenen Wagens von Daniel Ricciardo) beendet – den Fans entging damit ein spannendes Finale. Sie monierten nach dem Grand Prix, dass Leader Max Verstappen vom FIA-Führungsauto viel zu spät aufgesammelt worden sei.

Nach dem Sieg von Max Verstappen sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «So wollen wir nicht siegen. Wir reden jetzt seit vielen Jahren darüber, dass wir Rennen unter Grün zu Ende fahren wollen, nicht unter Gelb. Meiner Ansicht nach hatten wir genügend Zeit, um den Grand Prix früher freizugeben.»

«Wir hatten an diesem Tag das schnellste Auto, aber wir wollen das im Rennbetrieb unter Beweis stellen. Ich kann die Enttäuschung der Fans gut verstehen – ihnen ist ein Finale genommen worden.»

«Es wäre doch interessant gewesen zu sehen, was in den letzten Runden noch passiert wäre, mit Max vor Leclerc. Ich glaube zwar, wir hätten ohnehin gewonnen, Verstappen hatte Reserven. Bei unserer Renntaktik hat auch eine Rolle gespielt, dass wir für Max noch einen Satz frischer Reifen hatten, Lerclerc musste mit gebrauchten weichen Reifen Vorlieb nehmen. Für mich sind heute die Fans die grossen Verlierer. Wir müssen dieses Thema anpacken. Ich meine, wir hatten ja keinen Wagen in der Leitschiene, sondern er war nur an den Rand der Bahn gestellt.»



Horner fragt zwischen den Zeilen, wieso das mit dem McLaren von Ricciardo so lange gedauert hat. Eine Frage, welche nach dem Rennen auch durch die sozialen Netzwerke geisterte.



Die Fakten: In Runde 47 musste McLaren-Pilot Daniel Ricciardo seinen Wagen zwischen den beiden Lesmo-Kurven an den Rand der Rennstrecke stellen, in Runde 48 verhängte die Rennleitung eine Safety-Car-Phase. Die ging erst zum Schluss von Runde 53 zu Ende, im Grunde musste Verstappen nur noch einmal Gas geben, um nach der Parabolica über die Ziellinie zu flitzen.



Der Autosport-Weltverband FIA hat zur Problematik wie folgt Stellung bezogen: «Es wurden alle Anstrengungen unternommen, den Wagen Nummer 3 so schnell als möglich wegzubringen und das Rennen wieder freizugeben. Aber wie sich herausstellte, konnten die Streckenposten das Fahrzeug nicht in den neutralen Gang stellen und dann durch eine Öffnung in der Leitschiene schieben.»



«Bei einer solchen Aktion steht die Sicherheit des Personals im Mittelpunkt. Die Situation war nicht gravierend genug für eine rote Flagge, also ging das Rennen unter Gelb zu Ende, so wie dieses Vorgehen bei dieser Situation zwischen der FIA und allen Wettbewerbern vereinbart worden. Das Timing der Safety-Car-Phase im Rennen spielt dabei keine Rolle.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6