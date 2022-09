Pierre Gasly: Ricciardo-Albträume und Alpine-Zukunft

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly steckte lange hinter Daniel Ricciardo fest, am Ende zahlte sich die Geduld aus. Die braucht der Franzose auch, was seine Zukunft betrifft.

Immer wieder setzte Pierre Gasly im 16. Saisonrennen in Monza zu einem Manöver an, doch der AlphaTauri-Pilot kam an Daniel Ricciardo nicht vorbei – keine Chance.

Bis Ricciardo in der 47. Runde plötzlich ausrollte und aufgeben musste. Während der Australier damit die kontroverse Safety-Car-Phase auslöste, übernahm Gasly den achten Platz, den er dann auch ins Ziel fuhr, da das Rennen bekanntlich nicht mehr freigegeben wurde.

Gasly nahm es anschließend mit Humor. «Ich werde in den nächsten Tagen bestimmt Albträume von Daniels Heckflügel haben, denn ich habe keine Ahnung, wie viele Runden ich hinter ihm verbracht habe, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit», sagte Gasly. «Ich habe alles versucht, aber er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht.»

Gasly wurde nach dem Monza-Rennen auch zu seiner Zukunft befragt. Es ist kein Geheimnis, dass er gerne zu Alpine wechseln würde. Er hat bei AlphaTauri noch einen Vertrag für 2023, würde unter bestimmten Bedingungen aber die Freigabe erhalten.

«Ich muss sagen, dass es im Moment außerhalb meiner Kontrolle liegt und ich versuche, mein Bestes für das Team zu geben», sagte er. «Wir kennen die Situation, ich denke, Helmut [Marko] hat sich ziemlich klar ausgedrückt», sagte Gasly.

Er ist seinem aktuellen Team dankbar. «Diese Jungs [AlphaTauri] haben mir meinen ersten Sieg in der F1 und meine erste Chance in der Formel 1 gegeben. Das bedeutet nicht, dass ich mein ganzes Leben dort bleiben muss, denn meine Ambitionen in der Formel 1 sind, an der Spitze zu kämpfen. Das ist es, was ich will.»

Sollte der Wechsel doch noch scheitern, wird das an seiner Einstellung nichts ändern, stellte Gasly klar: «Ich bin seit fünf Jahren bei AlphaTauri. Wir werden sehen, ob ich noch ein weiteres Jahr dort fahre, aber im Moment ist das der Plan. Wenn es dazu kommt, werde ich 110 Prozent geben. Aber im Moment kann ich nicht mehr zu meiner Situation sagen.»

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6