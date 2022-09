Philipp Eng zu Nyck de Vries: «Grandiose Leistung»

Der österreichische Formel-1-Experte Philipp Eng sprach mit Hochachtung über das GP-Debüt von Nyck de Vries am Sonntag in Monza. Er lobte den Niederländer für seinen Williams-Auftritt.

Im Rahmen der Sportsendung «Sport & Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV wurde am Montag mit dem TV-Experten Philipp Eng über die Formel 1 in Monza gesprochen. Auch der neue Hoffnungsträger Nyck de Vries, der beim GP-Debüt als Ersatzmann für den erkrankten Alex Albon mit dem Williams auf P9 fuhr, war ein Thema. Der Niederländer hatte noch am Freitag den Aston Martin-Renner von Sebastian Vettel im ersten Training bewegt.

«Es war ein Wahnsinn. Man kann den Hut nicht genug ziehen», schwärmte Eng. «Es war ein komplett anders Auto, das muss man so sehen. Man kann sich nicht von einem in das andere Auto setzen und alles fühlt sich natürlich an. Es ist eine andere Sitzpositionen und vieles mehr. De Vries wurde da komplett ins kalte Wasser geworfen. Dass er dann gleich zwei Punkte anschreiben kann, ist eine grandiose Leistung.»

Zu den Problemen beim Aussteigen aus dem Auto – der Niederländer hatte im Parc Fermé starke Armkrämpfe und forderte sogar vom Team Hilfe an – sagt Eng: «Man bereitet sich natürlich vor, mit Schulter und Nacken-Training. Aber wenn man nicht oft genug fährt, hilft das wenig.»

Und der Salzburger DTM-Fahrer sagt noch: «Ich würde mir sehr wünschen, dass er noch öfter fahren kann. Wenn ich der Teamchef wäre, dann würde ich ihn sofort ins Auto setzen. Das ist auch nicht gut für Nicolas Latifi.»

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6