Aston Martin holt Formel-2-Meister Felipe Drugovich

Das Aston Martin Team hat sich die Dienste des neuen Formel-2-Champions Felipe Drugovich gesichert. Der Brasilianer wird das erste Mitglied der Nachwuchstruppe des Formel-1-Rennstalls von Lawrence Stroll.

Felipe Drugovich sicherte sich in Monza die Krone in der prestigeträchtigen Formel-2-Serie. Der 22-Jährige aus dem MP Motorsport Team fuhr auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park seinen fünften Saisonsieg ein und sorgte für Freudentränen bei den brasilianischen Kollegen und anerkennende Blicke bei den Teamverantwortlichen der Formel-1-Rennställe.

Der talentierte Nachwuchsfahrer wurde denn auch gleich verpflichtet: Das Aston Martin Team sicherte sich seine Dienste noch am Tag des Titelgewinns. Drugovich ist demnach das erste Mitglied der Nachwuchstruppe des Teams aus Silverstone, er wird einer der Reservisten der Grünen werden. Auch ein Einsatz im Aston Martin-Renner, steht bald an.

Drugovich soll im Rahmen des Saisonfinales in Abu Dhabi im ersten freien Training Gas geben – im Dienstwagen von Lance Stroll. Auch beim Young Driver Test auf dem Yas Marina Circuit im November soll er für den Rennstall von Lawrence Stroll auf die Strecke. Im nächsten Jahr soll er dann ein ausgedehntes Testprogramm absolvieren und bei einzelnen Grands Prix als Teammitglied vor Ort dabei sein.

Drugovich freut sich: «Die Aufnahme in das AMF1-Nachwuchsprogramm ist eine fantastische Chance für mich, die diese erfolgreiche Saison 2022 noch besser macht. Der Titelgewinn in der Formel 2 ist schon lange der bestmögliche Weg, in die Formel 1 aufzusteigen, und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Rolle bei Aston Martin die richtigen Werkzeuge bekommen werde, um diesen Schritt zu schaffen.»

«Mich erwartet 2023 ein Lehrjahr, ich werde mit dem Team zusammenarbeiten und mein Hauptziel ist, so viel wie möglich zu lernen und mich als Fahrer so gut wie möglich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass ich dadurch die Chance bekommen werde, in Zukunft in der Formel 1 mitzukämpfen», erklärt der Nachwuchsfahrer.

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6