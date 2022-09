Fernando Alonso nach Italien-GP: Bangen um Motor

Für Fernando Alonso dauerte der GP in Monza nur 31 Runden, dann musste er seinen Dienstwagen vorzeitig abstellen. Ob das Triebwerk noch zu gebrauchen ist, konnte er nach dem Rennen nicht sagen.

Durch die Motor-Strafen vieler Konkurrenten durfte Fernando Alonso den Italien-GP im Königlichen Park von Monza von Startplatz 6 in Angriff nehmen, nachdem der Spanier im Qualifying am Samstag noch den zehnten Platz belegt hatte. Die Hoffnung, auch ein elftes Mal in Folge in die Punkte zu fahren, war entsprechend gross.

Doch der zweifache Weltmeister hatte kein Glück, er musste seinen Alpine-Renner nach 31 Runden an der Box abstellen. Das Team meldete später, dass ein Problem mit dem Wasserdruck das vorzeitige Aus verursacht hatte. Zuvor hatte sich Alonso bereits über die Energieabgabe seines GP-Renners gewundert.

Auf die Frage, ob diese Sorgen das spätere Aus angekündigt haben, erklärte er: «Ich weiss nicht, sicherlich stimmte etwas nicht mit dem Motor. Wir hatten Probleme mit der Energieabgabe und auf den Geraden war es dann schwierig, gegen die Gegner zu bestehen.»

«Doch dann tauchte später ein noch grösseres Problem auf, das uns zwang, dass Auto an der Box abzustellen», schilderte der 41-Jährige, der auch gewohnt offen anfügte: «Mal schauen, ob die Antriebseinheit auch in den restlichen Rennen eingesetzt werden kann.» Und er seufzte: «Wir waren nahe an den Punkten dran, wir hatten also etwas mehr erwartet. Doch wir waren nicht schnell genug. Mal schauen, ob wir es in Singapur wieder auf das gewohnte Level schaffen werden.»

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6