Max Verstappen nach Monza: Unglaubliche Statistik

Der österreichische Formel 1-Experte Philipp Eng analysierte in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» das Formel-1-Wochenende von Monza und weist auf eine tolle Bilanz von Max Verstappen hin.

Das Grosse Preis von Italien in Monza gibt mit dem umstrittenen Ende weiter zu reden – als der Ausfall von Daniel Ricciardo eine Safety-Car-Phase erzwang, die erst Sekunden vor dem Fallen der Zielflagge aufgehoben wurde; de facto ging das Rennen unter Gelb zu Ende. Philipp Eng, Formel-1-Experte von ServusTV, kritisiert: «Daniel ist am schlechtesten Platz stehengeblieben. Aber ich hätte mir gern eine gelbe Flagge gewünscht an jener Stelle, keine Safety-Car-Phase, und dass es dann noch weitergegangen wäre.»

Der 32-jährige Salzburger vertieft: «Speziell wenn man an Lewis Hamilton denkt, der zu diesem Zeitpunkt ja noch keine neuen Reifen und eine ganze Anzahl Piloten im Nacken hatte. Besonders auf einer Rennstrecke wie Monza wäre das interessant gewesen, wo man sich gut an den Gegner ansaugen kann. Als Führender einer solchen Gruppe wünscht du dir so etwas nicht.»

Max Verstappen hatte nach dem Rennen erklärt, dass er lieber bei freier Fahrt das Rennen beendet hätte. Eng sagt dazu: «Das kaufe ich ihm ab. Das muss man sich mal vorstellen: Wenn man auf die WM seit Imola schaut, hat er seit dem Grossen Preis der Emilia Romagna in 310 von 354 möglichen Punkten gemacht. Man kann nicht mehr Selbstvertrauen tanken.»

Was Eng auch aufgefallen ist: «Ferrari hat dieses Mal keine Fehler gemacht. Es war die richtige Entscheidung, dass man Leclerc sofort hereingeholt hat. Ferrari hätte gegen Verstappen und Red Bull Racing nichts tun können, was am Ergebnis etwas geändert hätte.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6