Mick Schumacher: Ferrari-Nachfolger bereits gefunden?

Was die Zukunft von Mick Schumacher mit Ferrari angeht, so äussert sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto diplomatisch. Dafür spricht er ausführlich über jenen Mann, auf den Ferrari offenbar setzen will.

Auch dem früheren Formel-1-Piloten und heutigen Sky-GP-Experten Timo Glock ist aufgefallen: «Es gab in Monza kein klares Bekenntnis von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zu Mick. Gewiss, am Ende entscheiden die Rennstall-Chefs, wer 2023 die Autos fährt. Aber kein Bekenntnis von Binotto, das zeigt mir, dass die Zusammenarbeit zwischen Ferrari und Mick Schumacher Ende des Jahres vorbei sein wird.»

Über Mick Schumacher, seit 2019 Mitglied der Fahrer-Adademie von Ferrari, sagte Teamchef Mattia Binotto in Monza: «Wie wir bereits am Anfang der Saison gesagt haben, ist es für Mick wichtig, sich in dieser Saison zu verbessern. Wir werden uns in ein paar Rennen mit ihm zusammensetzen, Bilanz ziehen, und wir werden das auch zusammen mit Haas tun, um die beste Entscheidung für seine Zukunft zu treffen.»

Was dabei auffällt: Die Antwort zu Schumacher wirkt distanziert, aber beim israelisch-russischen Talent Robert Shwartzman gerät Binotto regelrecht ins Schwärmen.

Shwartzman, ein Jahr vor Schumacher in die Akademie aufgenommen, wurde 2019 Formel-3-Meister, zwei Jahre später schloss der die Formel-2-Meisterschaft auf dem zweiten Platz ab, hinter dem Australier Oscar Piastri. 2022 setzten beide Talente ein Jahr mit Racing aus – Piastri als Alpine-Testfahrer, der nun zu McLaren zieht; Shwartzman als Test- und Reservepilot von Ferrari.

Mattia Binotto bestätigt, dass Shwartzman in diesem Jahr für Ferrari noch zwei Freitagtrainings fahren wird. «Robert ist ein fantastischer Pilot, wann immer er in einen GP-Renner steigt, ist er schnell. Es gibt Fahrer, die in den Formeln 3 und 2 prima sind, aber für die Formel 1 reicht es letztlich nicht. Robert ist das Gegenteil davon: Er war sehr gut in den Formeln 3 und 2, aber er ist bärenstark im Formel-1-Auto, und es ist jammerschade, dass er derzeit keinen Stammplatz hat.»



«In diesem Jahr sitzt er oft im Rennsimulator und hilft bei der Entwicklung unseres Autos. Als Fahrer hat er enorm zugelegt und seine Fähigkeiten verfeinert. Er ist erheblich reifer als vor einem Jahr, er würde einen Platz im Startfeld verdienen.»





Piloten der Fahrer-Akademie von Ferrari

Jules Bianchi (F): 2009 bis 2014

Sergio Pérez (MEX): 2010 bis 2012

Mirko Bortolotti (I): 2010

Daniel Zampieri (I): 2010 bis 2012

Brandon Maisano (I): 2010 bis 2012

Raffaele Marciello (I): 2010 bis 2015

Lance Stroll (CDN): 2010 bis 2015

Antonio Fuoco (I): 2013 bis 2018

Guanyu Zhou (RCH): 2014 bis 2018

Antonio Giovinazzi (I): seit 2016

Charles Leclerc (MC): 2016/2017

Giuliano Alesi (F): 2016 bis 2020

Marcus Armstrong (NZ): 2017 bis 2021

Enzo Fittipaldi (BR): 2017 bis 2021

Sebastian Montoya (COL): 2018 bis 2021

Callum Ilott (GB): seit 2018

Robert Shwartzman (RUS): seit 2018

Gianluca Petecof (BR): 2018 bis 2020

Mick Schumacher (D): seit 2019

Dino Beganovic (S): seit 2020

Arthur Leclerc (MC): seit 2020

Maya Weug (NL/B): seit 2021

James Wharton (GB): seit 2021

Oliver Bearman (GB): seit 2022

Rafael Câmara (BR): seit 2022

Laura Camps Torras (E): seit 2022





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6