Sebastian Vettel: Italiener fordern Entschuldigung 14.09.2022 - 12:56 Von Mathias Brunner

© LAT Die Kunstflugstaffel «Frecce Tricolori» vor dem Start zum Grossen Preis von Italien

In Monza hat Sebastian Vettel deutsch und deutlich gesagt, was er von der Flugshow vor dem Rennen hält. Seine Worte haben in Italien Aufruhr erzeugt. Der Aston Martin-Fahrer soll sich entschuldigen.