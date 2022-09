Max Verstappen schlägt Hamilton, Schumacher, Vettel

Der niederländische Formel-1-Champion Max Verstappen hat einen tollen Lauf: In Monza hat er seinen fünften Sieg in Folge eingefahren. Wir sagen, welche Rekorde der Red Bull Racing-Star jetzt brechen kann.

Fast unglaublich – seit mehr als zwei Monaten hat nur ein Fahrer Formel-1-Rennen gewonnen: Max Verstappen. Nach seinen Siegen in Le Castellet, auf dem Hungaroring, in Spa-Francorchamps sowie beim Heim-GP in Zandvoort hatte er auch in Monza die Nase vorn.

Nur vier Fahrer können eine noch längere Siegesserie vorweisen: Nico Rosberg 2015/2016, Michael Schumacher 2004 sowie Alberto Ascari 1952/1953 mit je sieben Siegen in Folge, dazu Sebastian Vettel 2013 mit neun Siegen hintereinander.

Verstappen hat 2022 aus 16 WM-Läufen elf Siege gemacht und besitzt exzellente Chancen, den Formel-1-Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel zu brechen. Schumi und Seb gewannen 2004 und 2013 je 13 Läufe in der gleichen Saison.

2021 hat Max in Sachen Podestplätze in der gleichen Saison einen neuen Rekord aufgestellt (18), auch den kann er 2022 verbessern und maximal auf 19 kommen.

Der 31-fache GP-Sieger steht derzeit bei 335 Punkten. Da ist auch der Punkterekord von Lewis Hamilton aus dem Jahre 2019 locker machbar – der Brite sammelte damals 413 Zähler.



Max Verstappen ist der einzige Formel-1-Fahrer, der einen so genannten «triple header» gewinnen konnte, also drei Rennen an drei aufeinander folgenden Wochenenden. Er tat das 2021 bei den Grossen Preisen von Frankreich, der Steiermark und von Österreich und nun in Form der WM-Läufe in Belgien, den Niederlanden und in Italien.



In dieser Saison kann Max Verstappen in der ewigen Siegerliste noch Fernando Alonso überholen, der Spanier hat mit 32 Erfolgen einen Grand Prix mehr gewonnen als Max. Wenn das so weitergeht, wird Max 2023 an Ayrton Senna vorbeiziehen (41 Siege) und spätestens 2024 an Alain Prost (51 Siege) und Sebastian Vettel (53).



Die zweite Titelsaison von Verstappen könnte auch mit dem grössten Vorsprung eines Champions auf den WM-Zweiten enden. 2013 wurde Sebastian Vettel mit 397 Punkten Weltmeister. WM-Zweiter wurde damals Fernando Alonso mit 242 Punkten, Unterschied also 155 Punkte. Heute führt Verstappen mit 335 Zählern, WM-Zweiter ist Ferrari-Fahrer Charles Leclerc mit 219 – Differenz 116 Punkte.





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6