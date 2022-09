Damon Hill: «Dieser Fahrer ist einfach zu langsam»

Der Engländer Damon Hill fällt nach dem Grossen Preis von Italien ein vernichtendes Urteil und sagt, welcher Formel-1-Fahrer in der kommenden Saison nicht mehr in der Königsklasse sein sollte.

«So geht das in der Formel 1 nun mal», sagt Damon Hill darüber, wie schnell sich die Dinge in der Königsklasse ändern können. Als Williams-Fahrer Alex Albon in Monza wegen einer Blinddarm-Entzündung nicht fahren konnte, sprang der Niederländer Nyck de Vries für den Thai-Briten ein – und der Niederländer hat sich hervorragend geschlagen. Rang 9 beim Formel-1-WM-Debüt, Respekt!

Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala: Nicholas Latifi. Der 27-jährige Kanadier ist als einziger Stammfahrer im Formel-1-Feld 2022 noch ohne Punkte. In der WM-Tabelle liegt nur Nico Hülkenberg hinter ihm, der in Bahrain und Saudi-Arabien für Sebastian Vettel in den Aston Martin gestiegen war (Vettel damals an Corona erkrankt).

Bestes Ergebnis für Latifi in diesem Jahr: Rang 12 in Silverstone. Während de Vries in Italien glänzte, wurde Nicholas lediglich 15., das ist gemäss des 22-fachen GP-Siegers Damon Hill zu wenig.

Der Formel-1-Champion von 1996, mit Williams, fällt ein vernichtendes Urteil: «Nicholas ist einfach zu langsam, um in der Formel 1 bleiben zu können. Er hatte einige gute Momente, keine Frage, aber da kommt in Monza dieser Kerl, der noch nicht mal einen Grand Prix absolviert hatte, und macht einen so fantastischen Job.»

Der 61-jährige Hill sagt als GP-Experte der britischen Sky weiter: «Gut, ich weiss, dass Nyck wegen Strafversetzungen der Gegner nach vorne rückte, aber in der Qualifikation hat er nach nur 60 Minuten Training Latifi hinter sich gelassen. De Vries hat keinen einzigen Fehler gemacht. Und alle reden jetzt von ihm. So wird man Formel-1-Stammfahrer!»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6