Nyck de Vries: Besseres GP-Debüt als Max Verstappen!

Nyck de Vries hat das beste GP-Debüt eines Formel-1-Fahrers seit Felipe Nasr in Australien 2015 (5.) gezeigt, der Niederländer wurde in Monza 9. Solch ein Start ist nicht einmal Max Verstappen gelungen.

Nyck de Vries ist in Monza zum 17. Niederländer geworden, der im Rahmen der Formel-1-WM zu einem Grand Prix angetreten ist. Der Williams-Fahrer kam als toller Neunter ins Ziel, er hat damit als sechster Pilot seines Landes gepunktet, nach dem Grafen Carel de Beaufort, Le Mans-Sieger Gijs van Lennep, Jos Verstappen, Christijan Albers und Weltmeister Max Verstappen.

Der 1.67 Meter kleine De Vries bekommt grosses Lob, und dies zu Recht: Seit der Brasilianer Felipe Nasr mit Sauber in Australien 2015 Fünfter wurde, hat kein GP-Neuling besser abgeschnitten als Nyck de Vries! Carlos Sainz und Yuki Tsunoda wurden wie de Vries im ersten Grand Prix Neunter.

Nyck de Vries hat somit ein sogar besseres Debüt hingelegt als Superstar Max Verstappen, der kam bei seinem ersten Grand Prix in Melbourne 2015 nicht ins Ziel, punktete dann aber beim zweiten Einsatz in Malaysia (Rang 7).

Punkte im ersten Rennen, das haben vor de Vries in den vergangenen 25 Jahren nur 19 Fahrer geschafft.



Das hat uns zu den Fragen geführt: Was ist aus den erfolgreichen GP-Neulingen geworden? Welches sind die besten Ergebnisse, die sie später herausfahren konnten? Hier die Antwort aus den vergangenen 27 Jahren.





Die besten GP-Neulinge: Was aus ihnen wurde

1996: Jacques Villeneuve (CDN), Melbourne, 2.

Späteres Highlight: Weltmeister 1997, 11 GP-Siege



1999: Pedro de la Rosa (E), Melbourne, 6.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2006, WM-11. 2006



2001: Kimi Räikkönen (FIN), Melbourne, 6.

Späteres Highlight: Weltmeister 2007, 21 GP-Siege



2002: Mark Webber (AUS), Melbourne, 5.

Späteres Highlight: 9 GP-Siege, WM-3. 2010, 2011, 2013



2004: Timo Glock (D), Montreal, 7.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2008 und Singapur 2009, WM-10. 2008 und 2009



2005: Tonio Liuzzi (I), Imola, 8.

Späteres Highlight: 6. in China 2007, WM-15. 2010



2006: Nico Rosberg (D), Bahrain, 7.

Späteres Highlight: Weltmeister 2016, 21 GP-Siege



2007: Lewis Hamilton (GB), Melbourne, 3.

Späteres Highlight: Weltmeister 2008, 2014/2015, 2017–2020, 103 GP-Siege



2007: Sebastian Vettel (D), Indianapolis, 8.

Späteres Highlight: Weltmeister 2010–2013, 53 GP-Siege



2008: Sébastien Bourdais (F), Melbourne, 7.

Späteres Highlight: 7. in Australien und Belgien 2008, WM-17. 2008



2009: Sébastian Buemi (CH), Melbourne, 7.

Späteres Highlight: 7. in Australien und Australien 2009, WM-15. 2011



2011: Paul Di Resta (GB), Melbourne, 10.

Späteres Highlight: 4. in Singapur 2012 und Bahrain 2013, WM-12. 2013



2014: Kevin Magnussen (DK), Melbourne, 2.

Späteres Highlight: 2. in Australien 2014, WM-9. 2018



2014: Daniil Kvyat (RU), Melbourne, 9.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2015, WM-7. 2015



2015: Felipe Nasr (BR), Melbourne, 5.

Späteres Highlight: 5. in Australien 2015, WM-13. 2015



2015: Carlos Sainz (E), Melbourne, 9.

Späteres Highlight: 1 GP-Sieg, WM-5. 2021



2016: Stoffel Vandoorne (B), Bahrain, 10.

Späteres Highlight: 7. in Singapur und Malaysia 2017, WM-16. 2017 und 2018



2021: Yuki Tsunoda (J), Bahrain, 9.

Späteres Highlight: 4. in Abu Dhabi 2021, WM-14. 2021



2022: Guanyu Zhou (RCH), Bahrain, 10.

Späteres Highlight: 8. in Kanada 2022



2022: Nyck de Vries (NL), Italien, 9.