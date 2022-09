Lewis Hamilton: Erstmals seit 20 Jahren ohne Sieg?

Wer hätte das gedacht: Nach acht Siegen im Konstrukteurs-Pokal in Serie ist Mercedes-Benz 2022 ohne GP-Sieg. Das könnte für Lewis Hamilton sogar die erste sieglose Saison seit zwanzig Jahren werden!

Lewis Hamilton ist mit 103 Grand-Prix-Siegen und sieben WM-Titeln der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Aber wer hätte vor der GP-Saison 2022 gedacht, dass der erfolgverwöhnte Mercedes-Rennstall mit der neuen Flügelauto-Generation ohne Sieg bleibt?

Gewiss, Lewis Hamilton, George Russell und die Techniker von Mercedes bekommen die Diva namens Mercedes W13 immer besser in den Griff, aber ein Sieg aus eigener Kraft, danach sah es nur selten aus – wie etwa beim Grossen Preis der Niederlande oder auf dem Hungaroring.

Für Mercedes wäre es in der Formel 1 die erste sieglose Saison seit 2011. Für Lewis Hamilton wäre es die erste sieglose Saison im Autosport überhaupt – denn der Ausnahmekönner aus England hat von 2002 bis 2021 jedes Jahr mindestens einmal gewonnen, insgesamt sind es 140 Siegerpokale, die Lewis Hamilton zeigen durfte.

Lewis Hamilton in Monza nach dem fünften Platz: «Wir müssen da schon realistisch sein – unter normalen Umständen ist Red Bull Racing nicht zu schlagen. An reiner Leistungsfähigkeit sind sie allen überlegen.«

«Wir haben es nicht geschafft, sie einzuholen. Wir haben keine nennenswerten Verbesserungen auf Lager. Also werden wir ein gehöriges Stück Glück brauchen.»



«Es ist nicht unmöglich, 2022 noch ein Rennen zu gewinnen. Wir hätten sie etwa in Ungarn bezwingen können. Aber Max Verstappen ist da vorne an der Spitze meistens recht entspannt unterwegs, also kennen wir seinen wahren Speed in diesem Auto gar nicht.»





Lewis Hamilton: 140 Siege in 20 Jahren

2002: Formel Renault – 4 Siege

2003: Formel Renault – 10 Siege

2004: Formel 3 – 2 Siege

2005: Formel 3 – 16 Siege

2006: GP2 – 5 Siege

2007: Formel 1 – 4 Siege

2008: Formel 1 – 5 Siege

2009: Formel 1 – 2 Siege

2010: Formel 1 – 3 Siege

2011: Formel 1 – 3 Siege

2012: Formel 1 – 4 Siege

2013: Formel 1 – 1 Sieg

2014: Formel 1 – 11 Siege

2015: Formel 1 – 10 Siege

2016: Formel 1 – 10 Siege

2017: Formel 1 – 9 Siege

2018: Formel 1 – 11 Siege

2019: Formel 1 – 11 Siege

2020: Formel 1 – 11 Siege

2021: Formel 1 – 8 Siege





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6