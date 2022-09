Carlos Sainz (Ferrari): «Das macht mir echt Angst»

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat im Rahmen des Grossen Preises von Italien thematisiert, worüber seiner Meinung nach viel zu wenig geredet wird – über mangelnde Sicherheit in der Boxengasse.

Regelmässig stockt den Formel-1-Fans der Atem: Bei Reifenwechseln geht es um Zentimeter, nicht nur, was das Stoppen der Piloten auf ihren Plätzen angeht, so dass die Mechaniker möglichst schnell wirbeln können; sondern auch in der Art und Weise, wie gegnerische Autos ganz knapp an den Mechanikern vorbeiflitzen.

Aus diesem Grund ist die Tempogrenze auf Strecken wie in Monaco, auf dem Hungaroring oder in Zandvoort auf 60 km/h limitiert worden, statt der üblichen 80 km/h. Für Ferrari-Ass Carlos Sainz reicht das nicht. Der 28-jährige Spanier findet, dass die Sicherheit der Mechaniker in der Boxengasse zu wenig thematisiert wird.

«Wir reden viel zu wenig davon», sagt der Madrilene. «Wir vergessen, dass diese Leute bei den Boxenstopps inmitten von Formel-1-Autos arbeiten, die in der Regel Tempo 80 fahren. Die Mechaniker sind nur Zentimeter von Unfällen entfernt.»

Der 156-fache GP-Teilnehmer nennt als Beispiel: «Zandvoort ist eine wirklich fabelhafte Strecke, auf welcher wir hoffentlich noch lange fahren. So wie in Singapur, Monaco oder auf dem Hungaroring. Aber einige Boxengassen sind einfach zu eng. Da reden wir die ganze Zeit über Sicherheit auf den Rennstrecken, aber dieser Aspekt wird ausser Acht gelassen. Es macht mir echt Angst, dass eines Tages etwas Schlimmes passieren könnte. Also habe ich bei den Rennkommissaren meinen Standpunkt klargemacht. Ich hoffe, sie leiten das an die FIA weiter.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6