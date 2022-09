Fernando Alonso: Motor okay, Hoffnung für Singapur

Alpine-Sportdirektor Alan Permane bestätigt: Obschon Fernando Alonso in Monza wegen Motorproblemen ausschied, ist kein Einbau eines neuen Triebwerks geplant. Für Singapur gibt’s einen neuen Unterboden.

Nach zehn Top-Ten-Platzierungen in Folge war in Monza Schluss: Fernando Alonso musste seinen Alpine-Rennwagen nach 31 Runden wegen Wasserverlusts zur Seite stellen, der Motor überhitzte.

Nach dem Ausfall sagte der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006: «Etwas stimmte nicht mit dem Motor. Wir hatten Probleme mit der Energieabgabe.»

Erstmals seit vergangenem April in Imola gingen die Blauen ohne Punkte aus, denn Esteban Ocon wurde in Italien nur Elfter. Alpine hatte über weite Strecken dieser Saison das viertschnellste Auto, aber in Monza war von diesem Speed im Rennen wenig zu sehen.

Alpine-Sportdirektor Alan Permane: «Das war ein Ausreisser, auch wenn wir uns nach der guten Vorstellung in Belgien mehr ausgerechnet hatten. Am ersten Monza-Trainingstag sah es noch gut aus, aber dann war der Wagen schwierig zu fahren. Im Rennen waren wir nicht so flott wie die Dauerläufe vom Freitag verheissen hatten. Das müssen wir uns noch im Detail ansehen.»

«In Singapur sollte das ganz anders aussehen, denn wir werden einen neuen Boden an den Autos haben, davon versprechen wir uns einen massiven Schritt nach vorne. Wir sollten in Singapur und Suzuka wirklich stark sein.»



Und was ist nun mit dem Motor von Fernando Alonso? Alan Permane sagt: «Der Motor funktioniert. Aus heutiger Sicht wird Fernando keine zusätzlichen Motoren mehr brauchen. Ich will nicht ausschliessen, dass ins Auto von Alonso an den letzten sechs GP-Wochenenden noch eine neue Antriebseinheit eingebaut wird, aber geplant ist das nicht.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6