Toto Wolff (Mercedes): «Es gibt keinen anderen Weg»

9 von 20 Fahrer in Monza strafversetzt: Macht sich die Formel 1 nicht lächerlich? Gibt es keine bessere Lösung für Strafen wegen des Einbaus neuer Motorenteile? Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht sich Gedanken.

Gut vier Stunden brauchten die Formel-1-Rennkommissare nach dem Abschlusstraining von Monza, um die korrekte Reihenfolge in der Startaufstellung zu ermitteln – denn 9 von 20 Piloten mussten wegen des Einbaus neuer Teile strafversetzt werden.

Natürlich wird auch unter den GP-Fans kontrovers diskutiert: Gibt es da wirklich keine bessere Lösung? Einige Formel-1-Anhänger haben zur Diskussion gestellt, dem betroffenen Team beispielweise Punkte abzuerkennen.

In der Königsklasse sind 2022 die erlaubten Motoren pro Fahrer und Saison auf drei Antriebseinheiten beschränkt. Gemäss Artikel 28.2 des Sportreglements sind gestattet: drei Verbrennungsmotoren (internal combustion engine, ICE), drei MGU-H (motor generator unit heat), drei MGU-K (motor generator unit kinetic), drei Turbolader sowie nur zwei Batterien und zwei Steuerelektronik-Einheiten. Maximal acht Auspuffversionen sind erlaubt.

In Sachen Strafen ist vorgegeben: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäss Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung – um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein vierter Verbrennungsmotor fällig ist), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese vier nicht reichen). Sollte ein Pilot an einem Wochenende mehr als 15 Startplätze Strafe bekommen aufgrund des Einbaus neuer Motorenteile, dann muss er automatisch von ganz hinten starten.

In Monza ist auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff auf die Problematik Strafversetzungen angesprochen worden. Der 50-jährige Wiener sagt dazu: «Wir müssen uns in Erinnerung rufen, wieso wir das eingeführt haben. Gäbe es keine Grenze für die Motoren, und der Kostendeckel für die Antriebseinheiten kommt ja erst später, dann hätten wir wie früher Quali-Triebwerke, zwanzig Stück oder so, die grossen Teams würden ausgeben, was immer möglich ist, um einen Vorteil zu erlangen.»



«Ist das alles ein wenig kompliziert geworden? Natürlich. Aber ich sehe derzeit keinen anderen Weg. Ich weiss nicht, ob ein Punktabzug für einen Rennstall die bessere Lösung wäre. Dann könnte ein Team sagen – wir nehmen das in Kauf, damit unser Fahrer frische Motoren erhält. Denn die Fahrerwertung wäre vom Punktabzug nicht betroffen.«



«Egal, was wir in Sachen erlaubter Motorenteile festlegen, die Teams werden die Grenzen immer ausloten. Ist die Strafe zu gering, sagen wir nur fünf Ränge, aber ein frischer Motor ist drei Zehntelsekunden pro Runde wert, dann ist das einfach zu wenig Abschreckung.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6