Daniil Kvyat zu Formel-1-Comeback: «Sag niemals nie»

Der frühere GP-Pilot Daniil Kvyat hat die Hoffnung auf ein Formel-1-Comeback nicht aufgegeben. Der Russe sagt: «Hoffentlich können wir eines Tages wieder darüber reden.»

Daniil Kvyat hat in diesem Jahr keine Rolle mehr in der Formel 1. Der frühere AlphaTauri- und Red Bull Racing-Pilot absolvierte den letzten GP-Einsatz am 13. Dezember 2020 für das AlphaTauri-Team, im darauffolgenden Jahr übernahm er bei Alpine die Rolle des Reservisten.

Doch dann kam der Ukraine-Krieg, und der Russe, der unter neutraler Flagge antreten müsste, wandte sich der Nascar-Cup-Serie zu, in der er zwei Rennen bestritten hat – zuletzt in Watkins Glen, wo auch der frühere GP-Star Kimi Räikkönen ein Gastspiel in der amerikanischen Meisterschaft gab.

Andere ehemalige GP-Gegner des 28-Jährigen haben ihr Comeback in der Königsklasse gefeiert. Da wäre etwa Kevin Magnussen beim Haas-Team, bei dem mit Nico Hülkenberg ein weiterer potenzieller Rückkehrer für die Nachfolge von Fernando Alonso in der Saison 2023 auf der Wunschliste steht.

Kvyat selbst hat den Traum von einer Formel-1-Rückkehr nicht aufgegeben. «Sag niemals nie», erklärt der dreifache GP-Podeststürmer. «Aber das ist nicht der ideale Zeitpunkt dafür. Hoffentlich können wir eines Tages wieder darüber reden.»

Gleichzeitig betont Kvyat: «Im Moment fahre ich in der Nascar, da bin ich willkommen. Ich hatte keine Probleme. Wir planen, dieses Jahr noch einige Rennen zu fahren. Ich bin glücklich. Ich wollte mich schon immer in dieser Serie versuchen, ich habe das immer wieder erwähnt. In gewisser Weise ist ein kleiner Traum wahr geworden.»

Es würde wohl etwas dauern, bis er in der amerikanischen Meisterschaft ganz vorne mitkämpfen könne, räumt der Rennfahrer aus Ufa ein. «Aber ich bin geduldig. Und Nascar-Karrieren können sehr lang ausfallen, wenn man sie richtig aufbaut. Ich bin gespannt, wie weit ich es dort bringen kann.»

«Aber natürlich behält die Formel 1 immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Wer weiss, hoffentlich können wir eines Tages wieder darüber reden. Ich bin ja noch jung. Wie einige Leute zeigen, kann man nach einer kleinen Pause zurückkommen und immer noch gut abschneiden», fügt Kvyat eilends an.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6