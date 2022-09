Lando Norris: «Eines meiner besten Formel-1-Rennen»

Obwohl McLaren-Pilot Lando Norris von Startplatz 3 in den Italien-GP starten durfte, schaffte er es nur als Siebter ins Ziel. Warum er den GP dennoch zu seinen besten Auftritten zählt, verriet er hinterher.

Die Rückversetzungen der Konkurrenz sorgten dafür, dass Lando Norris in der Startaufstellung zum 16. Saisonlauf nach vorne rücken durfte. Weil Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton und Sergio Pérez Motor-Strafen kassierten, fand sich der junge McLaren-Pilot in der zweiten Startreihe wieder.

Doch die gute Ausgangslage konnte er nicht nutzen, nach 53 Rennrunden kam der siebtschnellste des Qualifyings auch als Siebter ins Ziel. Alle vier Piloten, die Strafen kassiert hatten, kreuzten die Ziellinie vor ihm. Dennoch war Norris glücklich mit seiner Darbietung und erklärte: «Das war wahrscheinlich eines meiner besten Rennen bezüglich Management und Geduld und so.»

«Es ist sicherlich das beste Rennen, das ich in diesem Jahr gemacht habe, und nahezu auch insgesamt mein bisher bester Auftritt in fier Formel 1», beteuerte der Brite, räumte aber auch ein: «Natürlich fühlt sich der siebte Platz nicht so an, als ob ich viel erreicht habe. Aber so ist das Leben, das kann passieren und wir werden unsere Lehren daraus ziehen.»

Mit Blick auf das Ergebnis sei er deshalb schon etwas enttäuscht, fügte Norris an. «Ich hatte wegen der falschen Einstellungen einen sehr schlechten Start, da hätte ich nichts besser machen können. Dann hatten wir auch einen schlechten Boxenstopp, und der hat uns vielleicht die Position an Lewis Hamilton gekostet. Ich weiss nicht, ob er mich auch so überholt hätte oder ob ich bis zum Safety-Car hätte durchhalten können. Aber wir hätten den fünften Platz erreichen können.»

