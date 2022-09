Formel-1-Kalender 2023: FIA-Weltrat gibt grünes Licht

Der Motorsport-Weltrat hat den Formel-1-WM-Kalender für das nächste Jahr abgenickt. Geplant sind 24 Grands Prix – so viele, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Königsklasse. Der Start erfolgt in Bahrain.

Die Formel-1-WM 2023 wird mehr Rennen denn je umfassen: Wie SPEEDWEEK.com berichtet hat, werden die GP-Stars demnach im nächsten Jahr 24 Kräftemessen austragen – vorausgesetzt, alle Rennen können wie geplant über die Bühne gehen.

Das ist nicht sicher, so steht etwa über dem China-GP ein grosses Fragezeichen, wegen der rigorosen Corona-Politik könnte das Rennen in Schanghai erneut abgesagt werden. Sicher ist: Mit dem Rennen in Imola beginnt die Europa-Saison, die vom Kanada-GP unterbrochen wird.

Der Startschuss fällt auf dem Wüstenkurs von Bahrain, auf dem kurz zuvor auch die Testfahrten stattfinden werden. Auch das Finale findet in der Wüste statt: Am 26. November wird das letzte Rennen der Saison 2023 in Abu Dhabi ausgetragen.

Zuvor wird der GP-Zirkus seine Zelte in Las Vegas aufschlagen – es wird nach dem Rennen in Miami und dem Grand Prix in Austin der dritte Besuch der Königsklasse in Nordamerika sein. Auch der GP-Klassiker von Monaco, dessen Zukunft immer wieder in Frage gestellt worden war, ist wieder Teil des Kalenders. Das Rennen auf den Strassen von Monte Carlo findet am 28. Mai statt.

Eine Rückkehr feiert der Katar-GP, der in diesem Jahr nicht ausgetragen wurde. Die Strecke in Losail wurde angepasst, mehrere Randsteine und Streckenbegrenzungen verändert, genauso wie die Boxeneinfahrt. Zudem wechselten Boxengebäude und Haupttribüne jeweils die Seite.

Dass eine Terminüberschneidung mit dem 24h-Rennen in Le Mans verhindert werden konnte, freut nicht nur viele Racing-Fans, auch Präsident Mohammed Ben Sulayem erklärt: «Ich freue mich, dass wir die neue Ära der Formel 1, die durch das Reglement 2022 geschaffen wurde, im Jahr 2023 einer breiteren Fangemeinde zugänglich machen können. Bei der Gestaltung des Formel-1-Kalenders 2023 haben die Mitglieder des Motorsport-Weltrats auch den Zeitpunkt des prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennens von Le Mans berücksichtigt.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island