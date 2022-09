Lewis Hamilton und Toto Wolff: Jetzt wird’s kritisch

Lewis Hamilton, George Russell und die Techniker von Mercedes bekommen die Diva namens Mercedes W13 immer besser in den Griff. Aber reicht das, um 2023 wieder siegfähig zu sein?

Bis zum Ende des vergangenen Jahres wäre so etwas undenkbar gewesen – Mercedes-Benz, Dauer-Sieger im Konstrukteurs-Pokal, ohne einen einzigen Saisonerfolg. Wenn es denn so weitergeht: Für die Marke mit dem Stern wäre es in der Formel 1 die erste sieglose Saison seit 2011.

Für Lewis Hamilton wäre es die erste sieglose Saison im Autosport überhaupt – denn der Ausnahmekönner aus England hat von 2002 bis 2021 jedes Jahr mindestens einmal gewonnen, insgesamt sind es 140 Siegerpokale, die Lewis Hamilton in die Höhe stemmen durfte.

Lewis Hamilton in Monza nach dem fünften Platz: «Wir müssen da schon realistisch sein – unter normalen Umständen ist Red Bull Racing nicht zu schlagen. An reiner Leistungsfähigkeit sind sie allen überlegen.»

Gemäss Mercedes-Teamchef Toto Wolff wird’s langsam kritisch. Denn der 50-jährige Österreicher sagte im Rahmen des Grossen Preises von Italien: «Wir hatten nicht die Werkzeuge, die notwendigen Simulationen und das Verständnis, um zu erkennen, dass wir auf unserem Entwicklungsweg so in Schwierigkeiten geraten würden. Wir waren uns nicht klar darüber, dass wir den Wagen nicht so fahren konnten, wie er konzipiert war. Wir bringen den Wagen aerodynamisch und mechanisch zu selten ins optimale Betriebsfenster. Und wir brauchten Monate, um gewisse Fortschritte zu machen.»



«Wir sind nicht der Ansicht, dass wir inzwischen den Heiligen Gral gefunden haben, wir alles verstehen und im nächsten Jahr alles prima wird. Diese Wochen jetzt sind kritisch. Innerhalb dieser zwei Monate müssen wir präzise verstehen, was im Hinblick auf 2023 alles getan werden muss.»



Lewis Hamilton schuftet ebenfalls für 2023. Der Brite erzählte: «Jedes Mal, wenn ich in dieses Auto steige, erhalte ich die Chance, mein Team mit mehr Informationen zu versorgen – mit dem Ziel, uns für 2023 auf Kurs zu bringen.»



«Ich verbringe einen beträchtlichen Teil meiner Zeit mit Sitzungen, wenn ich mit den verschiedenen Abteilungsleitern darüber spreche, was wir alles machen können, um in der kommenden Saison wieder konkurrenzfähiger zu sein. Wir reden hier von allen erdenklichen Bereichen – Bremsen, Getriebeübersetzungen, Aufhängung, Bodenfreiheit, aerodynamische Charakteristik. Es geht um die Art und Weise, wie der Wagen liegen soll beim Anbremsen der Kurve und beim Beschleunigen aus der Ecke heraus. Ich versuche, als Fahrer so viel als möglich, um meinen Teil beim Design des Renners beizutragen.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6